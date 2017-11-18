Сакки: «Не удивлюсь, если «Милан» обыграет «Наполи»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 13-го тура Серии А между «россонери» и «Наполи». Специалист подчеркнул, что не будет удивлен, если подопечные Винченцо Монтеллы одержат выездную победу.

«Я не удивлюсь победе «Милана» сегодня вечером при условии, что «Наполи» сыграет не на своем привычном уровне. У команды Маурицио Сарри есть только один способ достичь результата – красивый футбол. Других вариантов нет.

Единственный способ побеждать для «Наполи» – перемещать мяча по полю настолько быстро, чтобы у соперников заплетались ноги. Если же «Милан» сумеет замедлить игру, то может преподнести сюрприз», – сказал Сакки.

Поединок «Наполи» – «Милан» состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.