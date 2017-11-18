Бундеслига. «Бавария» разгромила «Аугсбург», «Лейпциг» сыграл вничью в Леверкузене и другие результаты

В матче 12-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле обыграла «Аугсбург» – 3:0. Артуро Видаль забил один мяч, Роберт Левандовски оформил дубль.
Поляк довел количество голов на турнире до 164-х и занял на 11-е место в общем списке, обойдя Карла-Хайнца Румменигге.
Мюнхенцы набрали 29 очков и продолжили лидерство в турнирной таблице. «Аугсбург» занимает 10-е место.
Результаты других встреч представлены ниже.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур
Бавария – Аугсбург – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Видаль, 31; 2:0 – Левандовски, 38; 3:0 – Левандовски, 49.
Вольфсбург – Фрайбург – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Герхардт, 3; 2:0 – Малли, 29; 2:1 – Капустка, 68; 2:2 – Малли, 70.
Голы: 1:0 – Бросински, 43 (с пенальти).
Удаления: Донати, 71 – нет.
Байер – РБ Лейпциг – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Вернер, 13 (с пенальти); 1:1 – Бэйли, 44; 1:2 – Форсберг, 54 (с пенальти); 2:2 – Фолланд, 74.
Удаления: Хенрикс, 52 – нет.
Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Боатенг, 13; 1:1 – Ут, 90+1.