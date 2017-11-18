Бундеслига. «Бавария» разгромила «Аугсбург», «Лейпциг» сыграл вничью в Леверкузене и другие результаты

В матче 12-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле обыграла «Аугсбург» – 3:0. Артуро Видаль забил один мяч, Роберт Левандовски оформил дубль.

Поляк довел количество голов на турнире до 164-х и занял на 11-е место в общем списке, обойдя Карла-Хайнца Румменигге.

Мюнхенцы набрали 29 очков и продолжили лидерство в турнирной таблице. «Аугсбург» занимает 10-е место.

Результаты других встреч представлены ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

Бавария – Аугсбург – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Видаль, 31; 2:0 – Левандовски, 38; 3:0 – Левандовски, 49.

Вольфсбург – Фрайбург – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Герхардт, 3; 2:0 – Малли, 29; 2:1 – Капустка, 68; 2:2 – Малли, 70.

Майнц – Кельн – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бросински, 43 (с пенальти).

Удаления: Донати, 71 – нет.

Байер – РБ Лейпциг – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Вернер, 13 (с пенальти); 1:1 – Бэйли, 44; 1:2 – Форсберг, 54 (с пенальти); 2:2 – Фолланд, 74.

Удаления: Хенрикс, 52 – нет.

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Боатенг, 13; 1:1 – Ут, 90+1.

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