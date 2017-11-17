«Краснодар» призвал болельщиков «Спартака» приходить на стадион трезвыми

Пресс-служба «Краснодара» напомнила о правилах поведения болельщикам, которые планируют посетить матч 17-го тура РФПЛ со «Спартаком».

«Отнеситесь с пониманием к требованиям безопасности и нормам цивилизованного поведения. На стадион «Краснодара» запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. Также вас могут попросить сдать профессиональную аппаратуру для фото– и видеосъемки, объемные сумки, рюкзаки и другие вещи. Обращаем ваше внимание на следующую информацию: проносить на трибуны зонт-трость запрещено!

Уважаемые болельщики «Спартака», проход на фанатский сектор гостей оснащен сканерами контроля. Во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, приходите на гостевую трибуну заблаговременно (входы № 1 и 2, открыты с 14:30). Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 ноября, в 16:30 по московскому времени.