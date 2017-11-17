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  • «Краснодар» призвал болельщиков «Спартака» приходить на стадион трезвыми

«Краснодар» призвал болельщиков «Спартака» приходить на стадион трезвыми

17 ноября 2017, 11:05
23

Пресс-служба «Краснодара» напомнила о правилах поведения болельщикам, которые планируют посетить матч 17-го тура РФПЛ со «Спартаком».

«Отнеситесь с пониманием к требованиям безопасности и нормам цивилизованного поведения. На стадион «Краснодара» запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. Также вас могут попросить сдать профессиональную аппаратуру для фото– и видеосъемки, объемные сумки, рюкзаки и другие вещи. Обращаем ваше внимание на следующую информацию: проносить на трибуны зонт-трость запрещено!

Уважаемые болельщики «Спартака», проход на фанатский сектор гостей оснащен сканерами контроля. Во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, приходите на гостевую трибуну заблаговременно (входы № 1 и 2, открыты с 14:30). Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 ноября, в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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FanatSerj
1510907411
Ну хоть может с Краснодара культура боления потихоньку начнет прививаться, потом и остальные клубы переймут.
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Бугимен
1510907650
БУДЕМ КАК СТЕКЛО!
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Gullit 76
1510908841
В Европе пиво на стадионах продают,а мы в крайности бросаемся.Теперь у болел традиция заранее врезать.Помню как был ещё на кубке Балтики - 2 матча подряд,6 периодов - 3 дня.Пиво лилось рекой и тёмное и светлое и крепкое - было впечатление что у всей страны праздник.Покупал и чаще выпивал возле пункта,а бывало проходил на своё место и смотрел хоккей с пивом.Ни разу не было ни драк,не услышал даже матерного слова!Вот как это объяснить?Ведь тогда и спиртные напитки были в свободной продаже в двух шагах.
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Полная Канистра
1510911884
всё это прекрасно что такие меры но это должно всех касаться кто идет на стадион а то получается своим можно а другим нельзя шалить
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Басмачи
1510913360
Желаем удачи Краснодару
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bset
1510916006
Интересно, слабо ли со всех Магнитов убрать алкогольную продукцию для поддержания трезвости в стране?
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Sylpheed
1510917195
Депутатов быть честными, а банкиров щедрыми.
Ответить
nik55
1510917541
а что на стадионе будут наливать?
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mamba9090909
1510918493
Всё может быть, всё может статься, С друзьями можно разодраться, Невеста может изменить, Но БРОСИТЬ ПИТЬ!!!!!!! Не может быть!!
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slavа0508
1510934713
Если бы не алкоголь,,,,не было бы и нового стадиона у Краснодара,,,да и сам клуб не известно где бы был,,,,,,львиная доля выручка Магнита от алкоголя и закуски по него
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