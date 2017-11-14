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  • Мостовой ждет резервный состав сборной Испании в матче с Россией

Мостовой ждет резервный состав сборной Испании в матче с Россией

14 ноября 2017, 08:04
6

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что тренерский штаб сборной Испании выставит против россиян не самый сильный состав, учитывая предстоящие матчи внутреннего чемпионата.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.

– Испания тоже сыграет с нами в полноги?

– Не думаю, что в полноги. Нет, все-таки все профессионалы, пытаются выкладываться. Другое дело – многие себя берегут для матчей за клубы. В подсознании такой момент сидит. Например, в субботу состоится мадридское дерби – «Реал» против «Атлетико». Уверен, что во вторник выйдут три-четыре футболиста, которые не побеждали Коста-Рику. Но резерв там, поверьте мне, в полном порядке!

– Значит, нам будет даже тяжелее, чем с Аргентиной?

– Да я не могу сказать, что с Аргентиной России было тяжело. Не увидел этого.

– Вот как?

– Мне аргентинцы тоже показались довольно спокойной командой в той встрече, которая особо-то и не взрывалась. Они владели мячом и имели пять возможностей забить. Могли вполне выиграть со счетом 3:0, если бы не Акинфеев. Россия стояла на своей половине и оборонялась. Где тяжесть?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Garrincha58
1510636874
Комментарий удален.
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ДАША Д
1510640741
Срочно надо ставить на Россию!
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prezent2017
1510642320
Резерв там еще похлеще основы. Вспомните немцев на Кубке Конфедераций.
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nemolod
1510644606
Даже стояние на своей половине далось тяжело,особенно в первом тайме,лишь первые 15 минут команда прессинговала,а потом выдохлась и если с аргентинской командой повезло,что попустили всего один гол и тот с офсайда,то с подобной тактикой с испанцами это не пройдет! Но посмотреть сколько сегодня будет голов в воротах нашей сборной будет интересно!
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овертайм
1510644961
ох опозоримся на домашнем чемпионате...
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