Черчесов: «Игроки знают, что нужно перестраиваться под сборную, но понимают не до конца»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой Испании.

Напомним, что россияне потерпели поражение со счетом 0:1.

– Как будете менять игру в атаке в матче с Испанией?

– Не могу сейчас ответить.

– А что не получилось? Сегодня ноль моментов в атаке у России.

– Я же уже ответил. Плохо выходили из обороны в атаку. Мы плохо использовали свободные зоны аргентинцев. Было пару моментов со стандартов, да, но не до конца все получилось, конечно.

– Что можно сделать с тем, что наши игроки, как кажется, очень медленные. Связано ли это с темпом игры в РФПЛ?

– Каждый раз говорю, что приезжая в сборную, нужно перестраиваться под сборную. Они это знают, конечно, но только на поле понимают это не до конца. Если бы, конечно, игры с такими сильными соперниками были каждые выходные у наших футболистов, они бы «втянулись» и быстрее бы принимали решения. Рад, что сейчас у нас игры с топ-сборными. И рад, что играем без перерыва с ними. Можно сыграть не через три дня с Испанией, а через 5 месяцев, и все забудется игроками: как принимать быстро решения, держать такой высокий темп и так далее.