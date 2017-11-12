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  • Черчесов: «Игроки знают, что нужно перестраиваться под сборную, но понимают не до конца»

Черчесов: «Игроки знают, что нужно перестраиваться под сборную, но понимают не до конца»

12 ноября 2017, 06:01
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с командой Испании.

Напомним, что россияне потерпели поражение со счетом 0:1.

– Как будете менять игру в атаке в матче с Испанией?

– Не могу сейчас ответить.

– А что не получилось? Сегодня ноль моментов в атаке у России.

– Я же уже ответил. Плохо выходили из обороны в атаку. Мы плохо использовали свободные зоны аргентинцев. Было пару моментов со стандартов, да, но не до конца все получилось, конечно.

– Что можно сделать с тем, что наши игроки, как кажется, очень медленные. Связано ли это с темпом игры в РФПЛ?

– Каждый раз говорю, что приезжая в сборную, нужно перестраиваться под сборную. Они это знают, конечно, но только на поле понимают это не до конца. Если бы, конечно, игры с такими сильными соперниками были каждые выходные у наших футболистов, они бы «втянулись» и быстрее бы принимали решения. Рад, что сейчас у нас игры с топ-сборными. И рад, что играем без перерыва с ними. Можно сыграть не через три дня с Испанией, а через 5 месяцев, и все забудется игроками: как принимать быстро решения, держать такой высокий темп и так далее.

Источник: Euro-football.ru
Товарищеские матчи Россия Аргентина Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Александр52
1510476470
Что значит "Понимают не до конца" ? Это значит, они вообще ничего не понимают и ни чего не смыслят в футболе и вот именно вы нас призываете болеть за этих дядек. Я был там на стадионе вчера, именно на этом втором несчастном ярусе, который не выпускали 40 минут. Нас было там примерно 40000 болельщиков и все мы наблюдали такую картинку. Матч окончен, и вдруг на поле выбегают какие то спортсмены 9 человек, похоже что это какие то осколки нашей сборной, потому что там 1 из них был в форме сборной России под №15, и вот эти ребята наматывали там 10 кругов, причём настолько вяло, просто по пенсионерки. Трибуны улюлюкали и хохотали, хоть так нас развеселил Черчесов.
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