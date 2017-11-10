Глушаков: «У всех вкус разный, но мне новая форма сборной России очень нравится»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказал мнение о новой форме команды и мяче ЧМ-2018.

– Какие впечатления от новой формы?

– У всех вкус разный, мне она очень нравится. Ярка и красивая, соответствует сборной, которая играла на олимпиаде.

– Успели попробовать новый мяч, представленный в четверг?

– Очень понравился, ощущения оставил хорошие. Успели потренироваться с ним. Легкий, летит непредсказуемо. Примерно так же. Как Джабулани, которым играли на ЧМ-2014.

Отметим, что официальный мяч ЧМ-2014 назывался Бразука.

Вчера «Бомбардир» опубликовал фотографии второго комплекта формы россиян.