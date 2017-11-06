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  • Бывший футболист «Шерифа» скончался в 25 лет от сердечного приступа

Бывший футболист «Шерифа» скончался в 25 лет от сердечного приступа

6 ноября 2017, 08:16
6

Экс-футболист «Шерифа» и «Сток Сити» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, который случился с футболистом в Бразилии.

«Несколько часов назад не стало хорошего человека и прекрасного футболиста. Скончался бывший игрок ФК «Шериф» Дионатан Тейшейра.

Габаритному бразильскому защитнику было всего 25 лет. В наш клуб Дионотан пришел зимой этого года. Летом он вернулся в Бразилию, но обещал вернуться. Договоренность между клубом и Тейшейрой оставалось в силе. Не случилось. К сожалению. Ведь он помог нашей команде завоевать Кубок и выиграть золотые медали чемпионата. Все ждали его возвращения.

Весь коллектив ФК «Шериф», от простых рабочих до руководства клуба потрясен трагической новостью. Боль утраты велика.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дионотана. Он навсегда останется в наших сердцах.

Покойся с миром, Дионотан Тейшейра», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Тирасполя.

Источник: ФК «Шериф»
Лига Европы Шериф Сток Сити
Комментарии (6)
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Alikhan
1509946127
ujas
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Черкизовский Кот
1509948307
Земля пухом. Берегите себя, ребята. Живём только раз.
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OfaZavr
1509951367
совсем молодой еще... и случаи такие часто происходить стали. Соболезную...
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Pourport
1509958914
И возраст такой,жесть!(
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АртурZaСМ
1509959262
Что-то много сердечных приступов в последнее время среди футболеров...
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