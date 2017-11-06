Бывший футболист «Шерифа» скончался в 25 лет от сердечного приступа

Экс-футболист «Шерифа» и «Сток Сити» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, который случился с футболистом в Бразилии.

«Несколько часов назад не стало хорошего человека и прекрасного футболиста. Скончался бывший игрок ФК «Шериф» Дионатан Тейшейра.

Габаритному бразильскому защитнику было всего 25 лет. В наш клуб Дионотан пришел зимой этого года. Летом он вернулся в Бразилию, но обещал вернуться. Договоренность между клубом и Тейшейрой оставалось в силе. Не случилось. К сожалению. Ведь он помог нашей команде завоевать Кубок и выиграть золотые медали чемпионата. Все ждали его возвращения.

Весь коллектив ФК «Шериф», от простых рабочих до руководства клуба потрясен трагической новостью. Боль утраты велика.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дионотана. Он навсегда останется в наших сердцах.

Покойся с миром, Дионотан Тейшейра», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Тирасполя.