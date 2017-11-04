СМИ: Конте может быть уволен из «Челси» в случае поражения от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть уволен, если синие проиграют «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче 11-го тура АПЛ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что между итальянским специалистом и владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем произошла ссора, после которой они перестали общаться.

На данный момент «пенсионеры» располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на девять очков.

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и в первом же сезоне привел команду к чемпионству.