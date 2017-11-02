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  • Рейнгольд: «После матча с «Севильей» в Европе, наверняка, пресса хвалила «Спартак», потому что было за что»

Рейнгольд: «После матча с «Севильей» в Европе, наверняка, пресса хвалила «Спартак», потому что было за что»

2 ноября 2017, 22:03
7

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком» (2:1).

После данного поражения московский клуб расположился на третьем месте в группе Е, имея в активе пять очков.

«У меня двоякое чувство, но честно говоря, я горжусь тем, что болею за «Спартак». Молодцы ребята, не сломались. Да, было много ошибок, я ожидал такой игры, и вам говорил, что спартаковцам будет очень тяжело. Москвичи вышли на матч какими-то нервными, не клеилась у них игра. Тот футбол, который «Спартак» любит показывать, вчера продемонстрировать не удалось.

Я доволен москвичами, что они во второй половине встречи переломили ход игры – это раз. Во-вторых, взяли полностью под контроль мяч, завладели инициативой, забили гол и вообще могли забить и второй. Во всяком случае, лицом в грязь красно-белые не упали. В Западной Европе, наверняка, пресса хвалила «Спартак», потому что было за что. Я горд ребятами, которые отстояли честь и престиж такой великой команды как московский «Спартак» по нашим российским меркам», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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Сибирь за Спартак
1509649782
Нужно было дожимать как молодежка, испанцы ничего особенного не показали.
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VVM1964
1509649806
" Да, было много ошибок " - НУ ОЧЕНЬ МНОГО ОШИБОК , ДУМАЮ ОНИ И ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ ИСХОД МАТЧА .
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84aivengo
1509676760
испанцы зассали еще до матча...
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oyabun
1509684475
Резюме интервью Рейнгольда "Спартак молодец, что играл 20 мин матча". Как мало надо ему для радости. А то что 70 мин вообще не играли, это все фигня..
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OfaZavr
1509695387
вот весь матч играли бы так как последние минуты тогда и можно похвалить, а так расстроили больше.
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erma
1509715557
Наши клубы играют нервно с зарубежными - что нового? Огромное количество ошибок, недодачи, суета и хаос. Им нужен хороший психолог, а не тренер.
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