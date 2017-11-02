Рейнгольд: «После матча с «Севильей» в Европе, наверняка, пресса хвалила «Спартак», потому что было за что»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком» (2:1).

После данного поражения московский клуб расположился на третьем месте в группе Е, имея в активе пять очков.

«У меня двоякое чувство, но честно говоря, я горжусь тем, что болею за «Спартак». Молодцы ребята, не сломались. Да, было много ошибок, я ожидал такой игры, и вам говорил, что спартаковцам будет очень тяжело. Москвичи вышли на матч какими-то нервными, не клеилась у них игра. Тот футбол, который «Спартак» любит показывать, вчера продемонстрировать не удалось.

Я доволен москвичами, что они во второй половине встречи переломили ход игры – это раз. Во-вторых, взяли полностью под контроль мяч, завладели инициативой, забили гол и вообще могли забить и второй. Во всяком случае, лицом в грязь красно-белые не упали. В Западной Европе, наверняка, пресса хвалила «Спартак», потому что было за что. Я горд ребятами, которые отстояли честь и престиж такой великой команды как московский «Спартак» по нашим российским меркам», – сказал Рейнгольд.