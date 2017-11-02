Рейнгольд: «Спартак» не опозорился в Испании»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что красно-белые показали достойную игру в матче Лиги чемпионов с «Севильей» на выезде. По его словам, пропущенный гол в первом тайме не смог надломить команду.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

– Я горжусь, что болею за «Спартак». Было много ошибок, но ребята себя не опозорили и боролись до конца. Вторую половину второго тайма команда провела на подъеме и желании. Я не могу ругать их. Они полностью отдались игре и имели полное преимущество в конце матча. Просто молодцы. Испанцы надолго запомнят «Спартак». Что касается самой игры и некоторых моментов. Судья не назначил пенальти в ворота «Севильи». Даже не обсуждается – нарушение правил было. Но команда все равно не развалилась. «Спартак» не потерял лицо. Команда проиграла, но показала зубы и очень симпатичный футбол.

– Шансы «Спартака» на выход в плей-офф остались минимальные?

– Нет. Хорошие шансы. «Спартак» победит «Марибор» и наберет восемь очков. «Севилье» дома надо обыгрывать «Ливерпуль». Ничья в этом матче выводит «Спартак» на второе место. Вся борьба еще впереди. И не факт, что «Спартак» не сыграет в Ливерпуле такую игру, которую показал во второй половине второго тайма.

– Но в какой футбол «Спартак» играл весь первый тайм?

– До забитого мяча у «Севильи» не было ни одного момента. Имела преимущество. «Спартак» был прижат первые 25 минут. Но без моментов. «Севилья» забила дурацкий гол со стандарта. Второй тайм для «Спартака» начался трагично. Я думал, что после 2:0 команда посыпется. Ничего подобного. Поэтому я и хвалю команду. Она переломила ход игры и завладела инициативой.