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  • На «Бомбардире» идет ноябрьский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

На «Бомбардире» идет ноябрьский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

26 ноября 2017, 21:00
16

На «Бомбардире» стартовал ноябрьский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: MaxiUs стал победителем октябрьского сезона!

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (16)
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MALOY74
1509613137
Беднота .... да в принципе как и многие турниры.
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Пиво без газа
1509615241
Опять медали((((( Дело хозяйское, тогда играйте сами.
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OfaZavr
1509615340
третий сезон подряд опять за фантики бороться будем.
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Den Bull
1510130804
Спасибо, играйте сами)
Ответить
acer2003
1510911321
Да...Уж.....((((
Ответить
Полная Канистра
1511112496
парняк и вечно головные боли за эту нарисованную ЗВЕЗЗЗЗДУУУУУУ
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Стикс1905
1511115526
Сделайте хоть символические призы , ну уж 1000 рублей на мяч можно набрать ?) майку с логотипом , ручку ... это все копейки стоит , но приятно . Звезды и баллы - ерунда , с этим вам на маил ру
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artem303
1511447778
А как по-другому рейтинг зарабатывать просто я только зарегистрировался по этому спрашиваю ответьте мне через кнопку ответить
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lordmrv
1511719105
Давайте бедному бомбардиру скинемся на призы. Пришлите куда вам денег перевести. Правда как парни ниже писали, хоть на мячик, хоть на футболку сборной.
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KARAT777
1511903953
к новому году хоть нормальные призы подготовьте
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