Игроки «Спартака» U19 легли на газон после забитого мяча, пародируя игроков «Севильи»

Игроки молодежной команды «Спартака» в матче Юношеской Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3) легли на газон после третьего забитого мяча. Так красно-белые выразили недовольство соперниками, которые, по их мнению, симулировали травмы.

«Что касается момента на последней минуте после гола, когда команда легла на газон, то это не было запланировано до матча и произошло спонтанно.

Ребята среагировали на то, как вели себя испанские игроки. Это часть футбола, а ребята проявили некоторый артистизм – молодцы», — сказал главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин.