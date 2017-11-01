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  • Игроки «Спартака» U19 легли на газон после забитого мяча, пародируя игроков «Севильи»

Игроки «Спартака» U19 легли на газон после забитого мяча, пародируя игроков «Севильи»

1 ноября 2017, 21:10
16

Игроки молодежной команды «Спартака» в матче Юношеской Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3) легли на газон после третьего забитого мяча. Так красно-белые выразили недовольство соперниками, которые, по их мнению, симулировали травмы.

«Что касается момента на последней минуте после гола, когда команда легла на газон, то это не было запланировано до матча и произошло спонтанно.

Ребята среагировали на то, как вели себя испанские игроки. Это часть футбола, а ребята проявили некоторый артистизм – молодцы», — сказал главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Спартак М (мол)
Комментарии (16)
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Eddyson
1509560219
Да уж, неплохой "разогрев" перед матчем основной команды. Удачи Спартаку.
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aaaaahhhh
1509560765
Удачи нам ребята!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1509561100
Клоуны, есть клоуны. Мало того что их в России уже давно все гнобят,так ещё и в Европе станут быстро опущенцами
Ответить
RedWhiteFans2
1509561971
Испанцы по моему этому искусству весь мир обучили. Цыгане Европейские.
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Gullit 76
1509562022
Мололдцы пацаны спуску Испанцам не дают.Характер есть - остальное приложиться!Но даже это некоторым уродам на ветке не нравится!
Ответить
maygli
1509562196
Молодцы.
Ответить
Динияр Билялетдинов
1509562613
красавцы
Ответить
KARAT777
1509563065
креативно
Ответить
NapaS
1509564709
Так держать! Зачет!
Ответить
OfaZavr
1509609439
молодцы, оригинально сымпровизировали.
Ответить
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