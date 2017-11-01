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«Спартак» на выезде сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов

1 ноября 2017, 08:30
19

В среду, 1 ноября, российские клубы продолжат выступления на евроарене. На этот раз за честь России побьется «Спартак», которому предстоит встретиться на выезде с «Севильей» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Спартак». Начало в 22:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Севилья Спартак
Комментарии (19)
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Karakush
1509514740
Надеюсь всё сложится и Спартак одержит победу и принесет России еще рейтинговых очков. Ничья тоже будет удачным исходом конечно
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ilichkadr
1509515458
Давайте мясные, кони отстрелялись на отлично. Теперь ваша очередь, бомжи сегодня с вами. Выложитесь по полной, удачи!
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SPARTAK 85
1509517384
Вперед Спартак! Если не сейчас то когда. Самое главное внимательно играть и до последней минуты. Удачи!
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VVM1964
1509518070
СЕГОДНЯ ЧАС " Х " ДЛЯ СПАРТАКА , ЦСКА ВЧЕРА СПРАВИЛСЯ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ - ЖДУ И НАДЕЮСЬ ТОГО ЖЕ ОТ СПАРТАКА , НИЧЬЯ БЫЛА БЫ ОЧЕНЬ ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ .
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XAKACИЯ
1509518779
Настрой должен быть на победу! Никакой ничьи! Они не умеют играть на удержание счета! ВПЕРЕД СПАРТАК! ЗА ПОБЕДОЙ!!!
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FCSM#REDWHITE#
1509521949
Удачи Спартак очень важно дикий настрой!
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Dominator777
1509522779
Севилья бесспорно будет играть первым номером. Если Спартак сыграет успешно в центральной зоне и сдержит стартовый натиск испанцев, то как минимум ничью обеспечит, которая при турнирном "раскладе" равносильна победе. Болеем за Спартак и желаем ему победы.
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spartakuz
1509524088
От имени Спартаковских болельщиков Большое спасибо за пожелания всем адекватным болельщикам других клубов!
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OfaZavr
1509524128
Только Спартак! Только победа!
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vanegluxov
1509526327
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/ka4ok
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