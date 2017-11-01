«Спартак» на выезде сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов

В среду, 1 ноября, российские клубы продолжат выступления на евроарене. На этот раз за честь России побьется «Спартак», которому предстоит встретиться на выезде с «Севильей» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Спартак». Начало в 22:45, не пропустите!

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