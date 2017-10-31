Аллегри назвал выход в плей-офф Лиги чемпионов подарком для поклонников «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассчитывает решить все вопросы по выходу своей команды в плей-офф Лиги чемпионов уже в предстоящем матче со «Спортингом» на выезде.

«Выход в 1/8 финала стал бы подарком для нас, наших болельщиков и всех, кто связан с «Ювентусом». Понимаем, что нам принесет победа, она обеспечит нам возможность решить все вопросы уже сейчас. Но ничья тоже оставит нас на правильном пути», – заявил Аллегри.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Ювентус» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.