Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» проиграла в Ганновере, «Байер» справился с «Кельном» и другие результаты

Завершились некоторые матчи десятого тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Ганноверу», но как минимум до матча «Баварии» продолжит лидировать в турнире.

В еще одном поединке «Байер» обыграл «Кельн». «Козлы» замыкают таблицу и по-прежнему ни разу не выигрывали.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

Байер – Кельн – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гирасси, 23; 1:1 – Бэйли, 54; 2:1 – Бендер, 74.

Ганновер – Боруссия Д – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Жонатас, 20 (с пенальти); 1:1 – Загаду, 27; 2:1 – Бебу, 40; 2:2 – Ярмоленко, 52; 3:2 – Клаус, 60; 4:2 – Бебу, 86.

Удаления: нет – Загаду, 59.

Герта – Гамбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Штарк, 17; 2:0 – Рекик, 50; 2:1 – Арп, 73.

Хоффенхайм – Боруссия М – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Демирбай, 25; 1:1 – Азар, 61; 1:2 – Гинтер, 79; 1:3 – Вестегор, 72.

Шальке – Вольфсбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бенталеб, 43 (с пенальти); 1:1 – Ориги, 90+3.

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