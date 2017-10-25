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    Источник: Тухель – фаворит на пост главного тренера «Баварии»

    Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель следующим летом может возобновить карьеру в Бундеслиге. Как сообщается, специалист является фаворитом у руководства «Баварии» для замены Юппа Хайнкеса, который согласился поработать с командой до окончания текущего сезона.

    Тухель покинул «Боруссию» в конце мая. Тренер возглавил «шмелей» в июле 2015 года. Под его руководством черно-желтые заняли третье место в Бундеслиге, завоевали Кубок Германии и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Источник: Bild

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    25.10.2017 12:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2754

      BlackMurder 25 октября 2017, 14:46

      Лева уговорить попытаются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 13:46

      Боссы клуба, с присущей немцам щепетильностью, примут взвешенное решение, может для кого-то и неожиданное..))

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 25 октября 2017, 13:36

      Томат Тухлый... Пиво "Бавария"... Неудачное меню)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 25 октября 2017, 13:28

      сильный тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 25 октября 2017, 13:13

      Думаю может получиться у него в Баварии, состав там уже хорошо сыгран, главное не развалить что состряпает Юппи

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 октября 2017, 12:56

      На мой взгляд, герр Хайнкес останется и на следующий сезон. Что касается Тухеля с его неуживчивым характером - не знаю, не знаю.

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