Источник: Тухель – фаворит на пост главного тренера «Баварии»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель следующим летом может возобновить карьеру в Бундеслиге. Как сообщается, специалист является фаворитом у руководства «Баварии» для замены Юппа Хайнкеса, который согласился поработать с командой до окончания текущего сезона.

Тухель покинул «Боруссию» в конце мая. Тренер возглавил «шмелей» в июле 2015 года. Под его руководством черно-желтые заняли третье место в Бундеслиге, завоевали Кубок Германии и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.