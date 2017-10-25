Источник: «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро потенциально может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы сделать игрока одним из наиболее высокооплачиваемых в команде, поставив его по уровню личного контракта на одну ступень с Полем Погба.

Однако, скорее всего, игрок продлит соглашение с «Реалом». Нынешний контракт бразильца с командой рассчитан до лета 2021 года. За мадридцев хавбек выступает с 2015 года. Рыночная стоимость Каземиро оценивается в 30 миллионов евро.