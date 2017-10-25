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    Источник: «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Каземиро

    Полузащитник «Реала» Каземиро потенциально может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы сделать игрока одним из наиболее высокооплачиваемых в команде, поставив его по уровню личного контракта на одну ступень с Полем Погба.

    Однако, скорее всего, игрок продлит соглашение с «Реалом». Нынешний контракт бразильца с командой рассчитан до лета 2021 года. За мадридцев хавбек выступает с 2015 года. Рыночная стоимость Каземиро оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    25.10.2017 12:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 октября 2017, 08:21

      МЮ по новостям половину Реала хочет купить ! Куда еще одного опорника, на лавку ?

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 октября 2017, 15:32

      СМИ при помощи МЮ цену набивают?) у нас и так хватает игроков на эту позицию.

      0
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      Рейтинг: +288

      фантоци 25 октября 2017, 14:12

      очередной опорник?

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 25 октября 2017, 14:09

      левая новость...

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 25 октября 2017, 13:29

      так то он незаменимый в реале и мю скорей всего ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 25 октября 2017, 13:14

      Ну да слишком Мало опорников )

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 25 октября 2017, 13:08

      Реал его явно не продаст.

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