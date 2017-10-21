Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зидан — о критике в адрес Бензема: «Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках» 

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу критики в адрес нападающего сливочных Карима Бензема. Недавно игрока резко раскритиковал эксперт Гари Линкер, назвавший его переоцененным игроком.

    «Да, бомбардир в «Реале» должен забивать по 50 или 60 голов за сезон. Но Карим столько не забивает. Он забьет 25-30 мячей, а еще сделает 30-40 передач. Для меня это важнее.

    Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках. Мы не можем ничего с этим поделать, но я напомню, что мои футболисты – лучшие. Карим почти десять лет в «Реале», и это не просто так», — сказал Зидан.

    Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из «Лиона». В 373 официальных матчах за мадридцев француз забил 182 мяча.

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 22 октября 2017, 09:20

      ну а если олень этот бензема, нихрена забить не может, то как тогда не критиковать???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11