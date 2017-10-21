Зидан — о критике в адрес Бензема: «Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках» 

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу критики в адрес нападающего сливочных Карима Бензема. Недавно игрока резко раскритиковал эксперт Гари Линкер, назвавший его переоцененным игроком.

«Да, бомбардир в «Реале» должен забивать по 50 или 60 голов за сезон. Но Карим столько не забивает. Он забьет 25-30 мячей, а еще сделает 30-40 передач. Для меня это важнее.

Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках. Мы не можем ничего с этим поделать, но я напомню, что мои футболисты – лучшие. Карим почти десять лет в «Реале», и это не просто так», — сказал Зидан.

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из «Лиона». В 373 официальных матчах за мадридцев француз забил 182 мяча.