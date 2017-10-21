Кейн: «Хочу стать игроком одного клуба, то есть провести всю карьеру в «Тоттенхэме»

Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн поговорил о своем будущем. За игрока, напомним, ведут борьбу лидеры испанской Примеры – «Барселона» и «Реал».

«Мне хочется стать футболистом одного клуба, то есть провести всю карьеру в форме «шпор». Однако зарекаться нельзя. Есть много факторов, от которых все зависит – тренер, например. Сейчас мы в отличном состоянии, и уходить я не намерен», – сказал форвард.

Напомним, что Кейн является самым забивным футболистом мира в 2017 году.