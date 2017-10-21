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    Кейн: «Хочу стать игроком одного клуба, то есть провести всю карьеру в «Тоттенхэме»

    Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн поговорил о своем будущем. За игрока, напомним, ведут борьбу лидеры испанской Примеры – «Барселона» и «Реал».

    «Мне хочется стать футболистом одного клуба, то есть провести всю карьеру в форме «шпор». Однако зарекаться нельзя. Есть много факторов, от которых все зависит – тренер, например. Сейчас мы в отличном состоянии, и уходить я не намерен», – сказал форвард.

    Напомним, что Кейн является самым забивным футболистом мира в 2017 году.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2017 11:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 21 октября 2017, 21:13

      Роналду что то ему сказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 21 октября 2017, 21:12

      Большие бабки не увидел? на пример 200000 евро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 октября 2017, 21:06

      Сынок! Тебя ждут в ЦСКА..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Eds 21 октября 2017, 19:06

      Зачётно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 17:37

      все в раз может поменяться, например конфликт со следующим тренером или еще с кем-нибудь, но если получиться как у Тотти то молодец. Сейчас таких практически нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 21 октября 2017, 13:27

      И ниче не выиграть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 октября 2017, 13:03

      красава

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 октября 2017, 12:38

      Красавчик. Вызывает уважение. Лишь бы слова не остались только словами.

      3
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2017, 12:37

      Всё должно быть сбалансировано. Амбиции клуба должны соответствовать амбициям игрока, иначе наступает конфликт интересов разрешить который можно только расстава нием.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 12:22

      Если и дальше будет, как есть, то болельщики будут на руках носить и детей называть его именем! Клуб будет доволен, но, всё таки будет облизываться на вкусные предложения... И в какой-то момент деньги войдут в открытое противостояние с английскими традиция и консерватизмом...)))

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