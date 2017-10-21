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  • Кейн: «Хочу стать игроком одного клуба, то есть провести всю карьеру в «Тоттенхэме»

Кейн: «Хочу стать игроком одного клуба, то есть провести всю карьеру в «Тоттенхэме»

21 октября 2017, 11:27
13

Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн поговорил о своем будущем. За игрока, напомним, ведут борьбу лидеры испанской Примеры – «Барселона» и «Реал».

«Мне хочется стать футболистом одного клуба, то есть провести всю карьеру в форме «шпор». Однако зарекаться нельзя. Есть много факторов, от которых все зависит – тренер, например. Сейчас мы в отличном состоянии, и уходить я не намерен», – сказал форвард.

Напомним, что Кейн является самым забивным футболистом мира в 2017 году.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (13)
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Rockstody
1508577252
Достойно.
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babenko1977
1508577628
Молодчик так и надо
Ответить
insider_retro
1508577731
Если и дальше будет, как есть, то болельщики будут на руках носить и детей называть его именем! Клуб будет доволен, но, всё таки будет облизываться на вкусные предложения... И в какой-то момент деньги войдут в открытое противостояние с английскими традиция и консерватизмом...)))
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DOCTOR PENALTY
1508578639
Всё должно быть сбалансировано. Амбиции клуба должны соответствовать амбициям игрока, иначе наступает конфликт интересов разрешить который можно только расстава нием.
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Михаил_Боярский
1508578680
Красавчик. Вызывает уважение. Лишь бы слова не остались только словами.
Ответить
СашкаГуров
1508580219
красава
Ответить
mihail200606
1508581635
И ниче не выиграть...
Ответить
OfaZavr
1508596664
все в раз может поменяться, например конфликт со следующим тренером или еще с кем-нибудь, но если получиться как у Тотти то молодец. Сейчас таких практически нет.
Ответить
САНЁК17
1508609571
Большие бабки не увидел? на пример 200000 евро
Ответить
САНЁК17
1508609639
Роналду что то ему сказал!
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