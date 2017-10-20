Виллиан Жозе стал четвертым в истории Лиги Европы футболистом, оформившим покер в одной игре

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе отметился покером в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». Игра завершилась со счетом 6:0.

Для 25-летнего бразильца этот результат стал четвертым в истории турнира, среди игроков, оформивших покер в одной игре. Ранее подобное удалось форварду «Порту» Радамелю Фалькао во встрече с «Вильярреалом» (5:1, сезон-2010/11) и Эдинсону Кавани («Наполи») в матче с «Днепром» (4:2, 2012/13).

Стоит отметить, что нападающий «Атлетика» Ариц Адурис является единственным футболистом, которому удалось забить в игре Лиги Европы пять мячей. Это случилось в прошлом сезоне в матче с «Генком» (5:3).