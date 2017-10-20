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    Виллиан Жозе стал четвертым в истории Лиги Европы футболистом, оформившим покер в одной игре

    Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе отметился покером в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». Игра завершилась со счетом 6:0.

    Для 25-летнего бразильца этот результат стал четвертым в истории турнира, среди игроков, оформивших покер в одной игре. Ранее подобное удалось форварду «Порту» Радамелю Фалькао во встрече с «Вильярреалом» (5:1, сезон-2010/11) и Эдинсону Кавани («Наполи») в матче с «Днепром» (4:2, 2012/13).

    Стоит отметить, что нападающий «Атлетика» Ариц Адурис является единственным футболистом, которому удалось забить в игре Лиги Европы пять мячей. Это случилось в прошлом сезоне в матче с «Генком» (5:3).

    Источник: УЕФА

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    20.10.2017 09:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +915

      спанчес 20 октября 2017, 12:31

      саленко вообще на чемпионате мира пента-трик оформил однажды и стал лучшим бомба рдиром простите за кал амбур, прричем в других играх он не забивал

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 20 октября 2017, 10:26

      тепер будем ждат покер - вперед

      0
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      Рейтинг: +253

      Sancool 20 октября 2017, 10:02

      а покер можно оформить в двух-трех играх?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Sancool 20 октября 2017, 12:06

      нет. только в одном матче.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Sancool 20 октября 2017, 13:16

      вот и я о том же хотел написать)))

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 октября 2017, 09:37

      офигеть

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