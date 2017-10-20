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    Куртиян хотел бы в «Зените» видеть больше российских футболистов

    Бывший полузащитник «Зенита», экс-главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян считает, что быстрый гол решил исход встречи с «Русенборгом» в Лиге Европы. Он также отметил, что главный тренер Роберто Манчини вынужден ставить в состав иностранных игроков, так как не обладает российскими футболистами соответствующего уровня.

    «Первый гол — это самое важное. Я смотрел матч с «Арсеналом», но не знаю, завершился бы он так, как завершился, если бы «Зенит» быстро забил. Для меня это был не самый понятный матч, очень медленный, что абсолютно неправильно.

    В игре с «Русенборгом» я ждал от команды больше агрессивности, что, в принципе, и произошло. Но все же ждал еще большего. Лучшим игроком матча логично назвать Ригони, потому что он забил три мяча.

    Три россиянина в составе команды? Уверен, что Манчини не будет просто так делать такие вещи. К сожалению, на сегодняшний день это наша беда. Лично я ждал появления на поле Шатова, но его не оказалось даже в заявке.

    Я полностью согласен с Владимиром Путиным, позицию которого и Манчини пытался как-то поддержать. Но наши футболисты, к сожалению, не играют в «Зените». Я в этом вопросе субъективен. Повторюсь, хотел видеть Шатова, потому что у него просто огромный потенциал. Мне кажется, он в любом случае сыграет хорошо с аргентинцами. Он разнообразный футболист, может играть и крайнего нападающего и под нападающим. Много вариантов, чье место из состава на «Русенборг» Шатов мог бы занять.

    Тренер по-своему видит игру. Но, конечно, хотелось бы в «Зените» видеть больше российских футболистов», – считает Куртиян.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.10.2017 07:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 20 октября 2017, 10:09

      Шатов сам виноват что сдулся, а молдованину лучше помолчать в Шерифе вообще нет ни одного своего и молчи уже великий стратег

      0
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      Рейтинг: +6328

      порт 20 октября 2017, 10:02

      К счастью в ЛЕ выигрывают конкуренцию не паспорта, а игроки. А вот в чемпионате наоборот.

      1
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      Рейтинг: +4915

      neveldomha 20 октября 2017, 09:39

      В Зените должно быть как можно больше классных игроков. И мне плевать русские они или нет. Так, для закваски, посмотрите составы МЮ или МСи, где в основе выставляются не более 3-4 англичан. Что то я не слышал со стороны представителей английского футбола и иностранных специалистов о желании видеть в этих клубах побольше англичан. А наоборот, все хотят видеть в МСи именно Месси, который никакого отношения к английскому футболу не имеет.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 09:18

      Странно, что ара о россиянах печется. К чему бы это?

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 > paracetamol 20 октября 2017, 09:32

      Вообще то он много пользы принес Зениту раз уж ты не знаешь. И он пишет объективно,что россиян высокого уровня мало в стране. И Манчини конкуренцию хорошую им задаёт.Того же Кузяева мало кто знал,но он выдерживает конкуренцию в центре.А смольников проигрывает пока что тому же Ивановичу,хоть он действительно сильный футболист

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > multi1984 20 октября 2017, 10:04

      Кузяев если бы не лимит играл бы до сих пор в Тереке(Ахмат)

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