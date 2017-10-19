Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «Думаю, Лига чемпионов для ЦСКА закончилась»

19 октября 2017, 01:12
31

Футбольный эксперт Александр Бубнов после поражения ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) выразил мнение, что московский клуб не сможет выйти в плей-офф.

На данный момент красно-синие занимают в турнирной таблице группы А третье место, имея в активе три очка.

«Думаю, можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась. «Бенфика» в параллельной встрече проиграла «Манчестер Юнайтед» и с большой долей вероятности уступит и в Англии. А значит, у армейцев есть шансы побороться за третью строчку и Лигу Европы.

Согласен, что у армейцев не было ресурса, чтобы оказать серьезное влияние на ход матча. Но надо было надежнее сыграть в обороне, и, возможно, с этим связана схема с тремя защитниками. Гончаренко боялся за оборонительные порядки, и в итоге ошибка Игнашевича предопределила развитие матча. Что касается ответной игры, то у ЦСКА, как мне кажется, будет не так много шансов даже на ничью», – сказал Бубнов.

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
abigal1763
1508365176
Полностью согласен, играть составом "сонных мух" противопоказано в таком турнире. (болельщик ЦСКА)
Ответить
Полная Канистра
1508369861
Прощай мы расстаемся на всегда под белым небом января ........
Ответить
Опорник84
1508371782
Такие времена настали, что без денег в футбол не играют! Нужно усиление команды!
Ответить
Dominator777
1508393098
А нужна ли ЛЕ? Слабые команды на сегодняшней стадии "вылетят". Забивать голы у армейцев некому, а без голов нет побед. Защита сильно старая, поэтому минимум один гол соперники забьют. Итог: армейцы с таким составом даже в ЛЕ очков в "копилку" России не принесут, а лишь будут позорить клуб и страну беззубым и безвольным зрелищем ( то, что показали армейцы с Базелем - командой ниже среднего европейского уровня, назвать игрой язык не "поворачивается"). Даже молодежь в ЛЕ "обкатать" за два матча не успеют (а больше не сыграют - там ведь будут игры на вылет). С ужасом жду ответного матча с МЮ...Футбол в исполнении армейцев даже не "валидольный", а никакой. Эх, если бы старик Хоттабыч "болел" за армейцев!
Ответить
Сильвербой
1508393977
А чего ждали от команды, разыгрывающей штрафной, через последнего защитника!!!??? Все розыгрыши мяча были на своей половине и то при этом умудрились пивезти себе плюху!!! Базель должен был как минимум 4 забивать, а эти опез..долы ниразу в створ не попали!!!
Ответить
Tostao
1508396616
В ЦСКА кризис.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508400283
Александр Викторович как всегда крайне оптимистичен. Но если серьёзно, причина лежит на поверхности, троллить человека просто не хочется, сам должен принять решение.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1508404579
Армейцы оставили гнетущее впечатление, особенно на фоне Спартака. Не игра, а секс в резинке.
Ответить
Сибирь за Спартак
1508406139
Зачем ЦСКА ЛЧ? В нынешнем состоянии им и ЛЕ в тягость.
Ответить
СШГЭС
1508406415
Акинфеев, пропуская первый гол, даже не прыгал, а просто завалился в сторону удара. Про его серию даже писать лень. А скорость защитников, это , извините, для ФНЛ.
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
2
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+