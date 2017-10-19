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    Бубнов: «Думаю, Лига чемпионов для ЦСКА закончилась»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после поражения ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) выразил мнение, что московский клуб не сможет выйти в плей-офф.

    На данный момент красно-синие занимают в турнирной таблице группы А третье место, имея в активе три очка.

    «Думаю, можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась. «Бенфика» в параллельной встрече проиграла «Манчестер Юнайтед» и с большой долей вероятности уступит и в Англии. А значит, у армейцев есть шансы побороться за третью строчку и Лигу Европы.

    Согласен, что у армейцев не было ресурса, чтобы оказать серьезное влияние на ход матча. Но надо было надежнее сыграть в обороне, и, возможно, с этим связана схема с тремя защитниками. Гончаренко боялся за оборонительные порядки, и в итоге ошибка Игнашевича предопределила развитие матча. Что касается ответной игры, то у ЦСКА, как мне кажется, будет не так много шансов даже на ничью», – сказал Бубнов.

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Sportbox.ru

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    19.10.2017 01:12
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +195

      Colonist 19 октября 2017, 13:30

      Не понимаю, как такое.... ЦСКА опережает Спартак в турнирной таблице!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Colonist 19 октября 2017, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такое ЦСКА в очной игре без особых трудов дрюкнуло твой Спартак. А Динамо, идущее на предпоследнем месте ( такое!)сыграло в ничью. Если ты не смотришь футбол...

      -7
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 октября 2017, 12:46

      Акинфеев, пропуская первый гол, даже не прыгал, а просто завалился в сторону удара. Про его серию даже писать лень. А скорость защитников, это , извините, для ФНЛ.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 октября 2017, 12:42

      Зачем ЦСКА ЛЧ? В нынешнем состоянии им и ЛЕ в тягость.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 октября 2017, 12:16

      Армейцы оставили гнетущее впечатление, особенно на фоне Спартака. Не игра, а секс в резинке.

      10
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 19 октября 2017, 11:10

      Будем надеяться что в Лиге Европы себя проявят (с дожатием Бенфики дома).

      1
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 19 октября 2017, 11:08

      Да, дожили. После декласирования Манчестером, честно хотелось что хоть к ничьей сведут матч с Базелем, не получилось. Нет взаимопонимания в атаке, да и хлипко уж смотряться, а про оборону и говорить нечего, менять всё надо.

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 11:04

      Александр Викторович как всегда крайне оптимистичен. Но если серьёзно, причина лежит на поверхности, троллить человека просто не хочется, сам должен принять решение.

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 октября 2017, 10:03

      В ЦСКА кризис.

      4
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 19 октября 2017, 09:34

      Если уж при Слуцком у ЦСКА ничего хорошего не выходило в ЛЧ, то сейчас и говорить не о чем.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 октября 2017, 09:19

      А чего ждали от команды, разыгрывающей штрафной, через последнего защитника!!!??? Все розыгрыши мяча были на своей половине и то при этом умудрились пивезти себе плюху!!! Базель должен был как минимум 4 забивать, а эти опез..долы ниразу в створ не попали!!!

      3
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