Бубнов: «Думаю, Лига чемпионов для ЦСКА закончилась»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после поражения ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) выразил мнение, что московский клуб не сможет выйти в плей-офф.

На данный момент красно-синие занимают в турнирной таблице группы А третье место, имея в активе три очка.

«Думаю, можно говорить, что после такого поражения Лига чемпионов для ЦСКА закончилась. «Бенфика» в параллельной встрече проиграла «Манчестер Юнайтед» и с большой долей вероятности уступит и в Англии. А значит, у армейцев есть шансы побороться за третью строчку и Лигу Европы.

Согласен, что у армейцев не было ресурса, чтобы оказать серьезное влияние на ход матча. Но надо было надежнее сыграть в обороне, и, возможно, с этим связана схема с тремя защитниками. Гончаренко боялся за оборонительные порядки, и в итоге ошибка Игнашевича предопределила развитие матча. Что касается ответной игры, то у ЦСКА, как мне кажется, будет не так много шансов даже на ничью», – сказал Бубнов.

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?