Лига чемпионов. «Монако» проиграл «Бешикташу», «Порту» – «Лейпцигу»

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете G. «Монако» на своем поле уступил гостям из Турции. Единственный мяч за представителей Лиги 1 забил Радамель Фалькао.

В другой встрече «Порту» проиграл команде из немецкой Бундеслиги.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

Монако (Франция) – Бешикташ (Турция) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Фалькао, 30; 1:1 – Тосун, 34; 1:2 – Тосун, 54.

РБ Лейпциг (Германия) – Порту (Португалия) – 3:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Орбан, 8; 1:1 – Абубакар, 18; 2:1 – Форсберг, 38; 3:1 – Огустен, 41; 3:2 – Маркано, 44.

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