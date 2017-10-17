Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Наполи», «Шахтер» – «Фейеноорд»

«Манчестер Сити» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов справился с итальянским «Наполи». Гости свой единственный гол забили с пенальти.

Украинский «Шахтер» в меньшинстве сумел удержать победный счет в Роттердаме.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 9; 2:0 – Жезус, 13; 2:1 – Диавара, 73 (с пенальти).

Фейеноорд (Голландия) – Шахтер (Украина) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бергейс, 8; 1:1 – Бернард, 24; 1:2 – Бернард, 54.

Удаления: нет – Ракицкий, 75 (вторая ж.к.).

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