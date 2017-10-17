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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Наполи», «Шахтер» – «Фейеноорд»

    «Манчестер Сити» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов справился с итальянским «Наполи». Гости свой единственный гол забили с пенальти.

    Украинский «Шахтер» в меньшинстве сумел удержать победный счет в Роттердаме.

    Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 9; 2:0 – Жезус, 13; 2:1 – Диавара, 73 (с пенальти).

    Фейеноорд (Голландия) – Шахтер (Украина) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бергейс, 8; 1:1 – Бернард, 24; 1:2 – Бернард, 54.

    Удаления: нет – Ракицкий, 75 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 23:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 октября 2017, 05:13

      Понты Наполи до добра не довели - проиграли.

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 18 октября 2017, 02:28

      Украинцев с победой!)

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