Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Наполи», «Шахтер» – «Фейеноорд»

«Манчестер Сити» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов справился с итальянским «Наполи». Гости свой единственный гол забили с пенальти.
Украинский «Шахтер» в меньшинстве сумел удержать победный счет в Роттердаме.
Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Стерлинг, 9; 2:0 – Жезус, 13; 2:1 – Диавара, 73 (с пенальти).
Фейеноорд (Голландия) – Шахтер (Украина) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Бергейс, 8; 1:1 – Бернард, 24; 1:2 – Бернард, 54.
Удаления: нет – Ракицкий, 75 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру