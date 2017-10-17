Селюк спрогнозировал вылет «Спартака» в Лигу Европы

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» не сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв борьбу за два первых места «Севилье» и «Ливерпулю». По его словам, красно-белым предстоит побороться за место в Лиге Европы.

«У «Севильи» очень сильный состав, много квалифицированных игроков. Уверен, они найдут, кем заменить травмированных футболистов, и с этим точно не будет проблем.

Также важно понимать, что «Спартак» не является настолько грозным соперником, чтобы к нему подходить в полной боеготовности. Я бы не сказал, что «Севилья» – однозначный фаворит группы, все-таки «Ливерпуль» тоже очень силен. Уверен, что именно эти две команды и выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

А «Спартак» в итоге займет третье место в квартете и попадет в Лигу Европы», – заявил Селюк.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.