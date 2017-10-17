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    Селюк спрогнозировал вылет «Спартака» в Лигу Европы

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» не сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв борьбу за два первых места «Севилье» и «Ливерпулю». По его словам, красно-белым предстоит побороться за место в Лиге Европы.

    «У «Севильи» очень сильный состав, много квалифицированных игроков. Уверен, они найдут, кем заменить травмированных футболистов, и с этим точно не будет проблем.

    Также важно понимать, что «Спартак» не является настолько грозным соперником, чтобы к нему подходить в полной боеготовности. Я бы не сказал, что «Севилья» – однозначный фаворит группы, все-таки «Ливерпуль» тоже очень силен. Уверен, что именно эти две команды и выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

    А «Спартак» в итоге займет третье место в квартете и попадет в Лигу Европы», – заявил Селюк.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    17.10.2017 10:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 17 октября 2017, 23:55

      Селюк и Червиченко уже стали комическими персонажами сайта.
      Слово-не воробей...были бы говоруны чуть поскромней

      0
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 17 октября 2017, 15:02

      Для Спартака это не вылет,а выход в Лигу Европы.

      1
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 17 октября 2017, 14:55

      Так и будет, для того чтобы бороться за 1-2 место в группе с Севильей нужно брать 4 очка, верится с трудом

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 17 октября 2017, 14:08

      Поборемся еще!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 октября 2017, 14:03

      Думаю так и будет в итоге. Но надо постараться максимально осложнить эту задачу севилии и ливеру.

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 17 октября 2017, 13:18

      Кто это такой. Давай досвидули

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 12:00

      Где Евгений Вольнов чтобы сказал Селюку: заткнись!))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 17 октября 2017, 12:16

      Он к врачу пошёл мозги менять послушал мой совет

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 17 октября 2017, 12:29

      мне кажется ему уже ничего не поможет, тяжелый случай))

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 11:22

      селюк смотри сюда 2-1 в пользу спартачей свой прогноз коту засунь

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 октября 2017, 11:07

      даже самые ярые фанаты, пожалуй, согласятся с таким раскладом! Выход в плей-офф будет прыжком выше головы, а 4-е место - позор!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 октября 2017, 10:34

      В группе с ливером и испанцами это не "вылет", это Успех!

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