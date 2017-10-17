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Селюк спрогнозировал вылет «Спартака» в Лигу Европы

17 октября 2017, 10:30
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» не сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв борьбу за два первых места «Севилье» и «Ливерпулю». По его словам, красно-белым предстоит побороться за место в Лиге Европы.

«У «Севильи» очень сильный состав, много квалифицированных игроков. Уверен, они найдут, кем заменить травмированных футболистов, и с этим точно не будет проблем.

Также важно понимать, что «Спартак» не является настолько грозным соперником, чтобы к нему подходить в полной боеготовности. Я бы не сказал, что «Севилья» – однозначный фаворит группы, все-таки «Ливерпуль» тоже очень силен. Уверен, что именно эти две команды и выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

А «Спартак» в итоге займет третье место в квартете и попадет в Лигу Европы», – заявил Селюк.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига чемпионов Спартак Севилья Ливерпуль Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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VIPded
1508225668
В группе с ливером и испанцами это не "вылет", это Успех!
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diadushka
1508227629
даже самые ярые фанаты, пожалуй, согласятся с таким раскладом! Выход в плей-офф будет прыжком выше головы, а 4-е место - позор!
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Полная Канистра
1508228528
селюк смотри сюда 2-1 в пользу спартачей свой прогноз коту засунь
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OfaZavr
1508230830
Где Евгений Вольнов чтобы сказал Селюку: заткнись!))
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kos999
1508235501
Кто это такой. Давай досвидули
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Алекс 914
1508238480
Поборемся еще!
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Italian_93
1508241304
Так и будет, для того чтобы бороться за 1-2 место в группе с Севильей нужно брать 4 очка, верится с трудом
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OPG-Diversant
1508241767
Для Спартака это не вылет,а выход в Лигу Европы.
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VVM1964
1508264305
" вылет «Спартака» в Лигу Европы " - ЭТО НЕ ВЫЛЕТ А ВЫХОД , А ВЫЛЕТ , ЭТО КОГДА ЗАНИМАЕШЬ 4-ОЕ МЕСТО И .... " ВЫЛЕТАЕШЬ "
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Alex Flash
1508273733
Селюк и Червиченко уже стали комическими персонажами сайта. Слово-не воробей...были бы говоруны чуть поскромней
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