Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин заявил, что считает «Севилью» фаворитом во встрече со «Спартаком»

Карпин заявил, что считает «Севилью» фаворитом во встрече со «Спартаком»

16 октября 2017, 15:16
6

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что «Севилья» является фаворитом в матче с красно-белыми в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. При этом российский специалист подчеркнул, что испанской команде не стоит ждать легкой жизни на «Открытие Арене» во вторник.

«Спартак» испытывал проблемы с травмированными, у команды не шли дела во внутреннем первенстве. Но это чемпион России, который не уступил «Ливерпулю».

«Севилья», конечно же, является фаворитом, но легкой жизни ей ждать не стоит», – сказал Карпин.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: AS
Лига чемпионов Спартак Севилья Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1508156948
Напрасно Карпина называют лузером. Прекрасный, в прошлом игрок, неплохой тренер. Не всегда все зависит от тренера. Каждый считает себя специалистом на просторах интернета, а если реально, то оказывается ни разу мячик не видел. Особенно , умиляет обилие молодых спецов.
Ответить
Полная Канистра
1508160788
А ОН ЧТО УЖЕ ВЕРНУЛСЯ С МЕДОВОГО МЕСЯЦА
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508165259
Севилья фаворит ? Мыеё всё-равно обуем. Фаворита вдвойне приятно.
Ответить
ваавва
1508167312
Фаворит на бумаге ,а все увидим на поле!
Ответить
Алекс 914
1508178508
Очень хорошо, что фаворит! Побольше надо говорить, что Севилья фаворит. Спартак хорошо играет с фаворитами и настрой будет запредельный!
Ответить
Главные новости
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
6
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+