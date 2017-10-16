Карпин заявил, что считает «Севилью» фаворитом во встрече со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что «Севилья» является фаворитом в матче с красно-белыми в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. При этом российский специалист подчеркнул, что испанской команде не стоит ждать легкой жизни на «Открытие Арене» во вторник.

«Спартак» испытывал проблемы с травмированными, у команды не шли дела во внутреннем первенстве. Но это чемпион России, который не уступил «Ливерпулю».

«Севилья», конечно же, является фаворитом, но легкой жизни ей ждать не стоит», – сказал Карпин.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.