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    Карпин заявил, что считает «Севилью» фаворитом во встрече со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что «Севилья» является фаворитом в матче с красно-белыми в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. При этом российский специалист подчеркнул, что испанской команде не стоит ждать легкой жизни на «Открытие Арене» во вторник.

    «Спартак» испытывал проблемы с травмированными, у команды не шли дела во внутреннем первенстве. Но это чемпион России, который не уступил «Ливерпулю».

    «Севилья», конечно же, является фаворитом, но легкой жизни ей ждать не стоит», – сказал Карпин.

    Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    16.10.2017 15:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 16 октября 2017, 21:28

      Очень хорошо, что фаворит! Побольше надо говорить, что Севилья фаворит. Спартак хорошо играет с фаворитами и настрой будет запредельный!

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      Рейтинг: +320

      ваавва 16 октября 2017, 18:21

      Фаворит на бумаге ,а все увидим на поле!

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 17:47

      Севилья фаворит ? Мыеё всё-равно обуем. Фаворита вдвойне приятно.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 16:33

      А ОН ЧТО УЖЕ ВЕРНУЛСЯ С МЕДОВОГО МЕСЯЦА

      1
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      Рейтинг: +4086

      raritet 16 октября 2017, 15:29

      Напрасно Карпина называют лузером. Прекрасный, в прошлом игрок, неплохой тренер. Не всегда все зависит от тренера. Каждый считает себя специалистом на просторах интернета, а если реально, то оказывается ни разу мячик не видел. Особенно , умиляет обилие молодых спецов.

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