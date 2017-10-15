Ломбертс: «Скучаю по России, она была моим домом. Был бы не против, если бы я там родился»

Можно понять человека , который свои лучшие годы молодости провел в этом городе. Не думаю , что это станет откровением, но именно он ценой травмы помог Зениту продолжить борьбу за кубом ЛЕ. Прямо чувствовалось, что именно благодаря такой жертвенности Зенит просто обязан был добиться многого. Спасибо тебе Николас.
Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», заявил, что у него остались самые теплые воспоминания о нашей стране. Он даже был бы не прочь родиться в России.
«Скучаю по России. Больше именно по стране, чем по футболу. Она была моим домом. Я бы даже не отказался там родиться.
Меня устраивала тамошняя инфраструктура. Все было близко. В Санкт-Петербурге меня редко узнавали. Вообще, я мог бы прожить в России всю жизнь, но обстоятельства сложились по-другому», – сказал Ломбертс HLN.
Бельгиец играл за «Зенит» с 2007 по 2017 годы.