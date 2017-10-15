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  • Ломбертс: «Скучаю по России, она была моим домом. Был бы не против, если бы я там родился»

Ломбертс: «Скучаю по России, она была моим домом. Был бы не против, если бы я там родился»

15 октября 2017, 00:08
19

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», заявил, что у него остались самые теплые воспоминания о нашей стране. Он даже был бы не прочь родиться в России.

«Скучаю по России. Больше именно по стране, чем по футболу. Она была моим домом. Я бы даже не отказался там родиться.

Меня устраивала тамошняя инфраструктура. Все было близко. В Санкт-Петербурге меня редко узнавали. Вообще, я мог бы прожить в России всю жизнь, но обстоятельства сложились по-другому», – сказал Ломбертс HLN.

Бельгиец играл за «Зенит» с 2007 по 2017 годы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dyema
1508017384
РОДИНУ как и родителей не выбирают, но спасибо за добрые слова!!! Николас- ты один из лучших нашего клуба!!!
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арейская
1508019532
До чего-же приятно читать такие признания, Нико, ты молодец, была бы счастлива быть твоей соотечественницей, и ты вообще позитивный товарищ, и я рада что ты был в нашем чемпионате, удачи и благ тебе в дальнейшем жизненном пути...
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BuenosArgentina
1508020550
Спасибо за всё Николас, нам тебя не хватает !
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tim_73
1508020686
Ни-ко-лас Ло-о-омбертс, ла-ла-ла, ла-ла! Вспоминается как провожал его вираж! Молодец Николас, бился за стрелку, даже рискуя получать травмы, не сдавался и шёл до конца!
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3a zenit
1508031181
этому игроку уважение !Лично мне очень стыдно что так с тобой клуб поступил-уважение тебе (прошлое руководство просто твари)просто нахуя вот так было делать падлы???
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mishavandit
1508045308
Скучает по России..и по хорошей зп))
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С@НЁК.
1508048659
Побольше бы таких иностранцев в РФПЛ.
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isa361
1508049705
Нико, Респект тебе как человеку.
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OfaZavr
1508051074
Ломбертс один из немногих кого уважал в Зените. Удачи Нико!
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prezent2017
1508052889
Коля знает, что Петербург - Великий город, а Россия - славная страна.
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