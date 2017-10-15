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    Ломбертс: «Скучаю по России, она была моим домом. Был бы не против, если бы я там родился»

    Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», заявил, что у него остались самые теплые воспоминания о нашей стране. Он даже был бы не прочь родиться в России.

    «Скучаю по России. Больше именно по стране, чем по футболу. Она была моим домом. Я бы даже не отказался там родиться.

    Меня устраивала тамошняя инфраструктура. Все было близко. В Санкт-Петербурге меня редко узнавали. Вообще, я мог бы прожить в России всю жизнь, но обстоятельства сложились по-другому», – сказал Ломбертс HLN.

    Бельгиец играл за «Зенит» с 2007 по 2017 годы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 00:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4086

      raritet 15 октября 2017, 22:24

      Можно понять человека , который свои лучшие годы молодости провел в этом городе. Не думаю , что это станет откровением, но именно он ценой травмы помог Зениту продолжить борьбу за кубом ЛЕ. Прямо чувствовалось, что именно благодаря такой жертвенности Зенит просто обязан был добиться многого. Спасибо тебе Николас.

      -1
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      Рейтинг: +19

      пандион 15 октября 2017, 10:44

      Уважуха.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 10:34

      Коля знает, что Петербург - Великий город, а Россия - славная страна.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 10:04

      Ломбертс один из немногих кого уважал в Зените. Удачи Нико!

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 15 октября 2017, 09:41

      Нико, Респект тебе как человеку.

      2
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 15 октября 2017, 09:39

      Удачи Нико!!!

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 октября 2017, 09:24

      Побольше бы таких иностранцев в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 15 октября 2017, 08:28

      Скучает по России..и по хорошей зп))

      -3
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > Barmaleushka 16 октября 2017, 04:43

      Че ты минусишь то, я где то написал что он не заслужил??

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 октября 2017, 07:23

      да на последнем месте сейчас идёт

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 октября 2017, 04:33

      этому игроку уважение !Лично мне очень стыдно что так с тобой клуб поступил-уважение тебе (прошлое руководство просто твари)просто нахуя вот так было делать падлы???

      3
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