Ломбертс: «Скучаю по России, она была моим домом. Был бы не против, если бы я там родился»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», заявил, что у него остались самые теплые воспоминания о нашей стране. Он даже был бы не прочь родиться в России.

«Скучаю по России. Больше именно по стране, чем по футболу. Она была моим домом. Я бы даже не отказался там родиться.

Меня устраивала тамошняя инфраструктура. Все было близко. В Санкт-Петербурге меня редко узнавали. Вообще, я мог бы прожить в России всю жизнь, но обстоятельства сложились по-другому», – сказал Ломбертс HLN.

Бельгиец играл за «Зенит» с 2007 по 2017 годы.