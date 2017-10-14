Гризманн и Корреа сыграют на острие у «Атлетико»; Месси и Суарес – у «Барселоны»

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура испанской Примеры между «Атлетико» и «Барселоной»:

«Атлетико»: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Луис, Габи, Ньигес, Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Корреа.

«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси, Альба, Гомеш, Умтити.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 по Москве на мадридском «Ванда Метрополитано».

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