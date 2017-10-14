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    Гризманн и Корреа сыграют на острие у «Атлетико»; Месси и Суарес – у «Барселоны»

    Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура испанской Примеры между «Атлетико» и «Барселоной»:

    «Атлетико»: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Луис, Габи, Ньигес, Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Корреа.

    «Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси, Альба, Гомеш, Умтити.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 по Москве на мадридском «Ванда Метрополитано».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    14.10.2017 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 14 октября 2017, 21:49

      Глядя на эту идилию в под трибунном помещении, перед матчем Атлетико-Барса, даже не хочется думать, не то что говорить про какой-то "возможный сепаратизм" в спорте..!!!! Браво!!! Молодцы!!!

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