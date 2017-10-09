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    Бош ждет трансфера за миллиард

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош считает, что в скором времени мы сможем увидеть трансфер, за который будет заплачен миллиард евро.

    «Уверен, что однажды за трансфер футболиста заплатят и миллиард евро. Обамеянг? Он важен для нас не только своей результативностью, но и стопроцентной самоотдачей как в матчах, так и на тренировках. Он больше, чем просто футболист. Он отличный парень и настоящий лидер», – сказал Бос.

    Напомним, что прошедшим летом было установлено сразу несколько трансферных рекордов, среди которых выделяется переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: FourFourTwo

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    09.10.2017 08:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +331

      NapaS 12 октября 2017, 22:07

      вариант с Месси за ярд вполне рабочий кстати

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 12:16

      Месси в Китай в 2018 году !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2017, 09:07

      может это и произойдет но такой еще не родился,а может и робот-футболист появится лет так через 10-20

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 октября 2017, 08:35

      В этом мире надо что-то менять... Хотя бы на реальное обеспечение "денег" золотом (редкоземельными металлами)...

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VIPded 9 октября 2017, 09:39

      Согласен. Мир сошел с ума. И чем дальше в лес, тем толще помидоры.

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