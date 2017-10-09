Бош ждет трансфера за миллиард

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош считает, что в скором времени мы сможем увидеть трансфер, за который будет заплачен миллиард евро.

«Уверен, что однажды за трансфер футболиста заплатят и миллиард евро. Обамеянг? Он важен для нас не только своей результативностью, но и стопроцентной самоотдачей как в матчах, так и на тренировках. Он больше, чем просто футболист. Он отличный парень и настоящий лидер», – сказал Бос.

Напомним, что прошедшим летом было установлено сразу несколько трансферных рекордов, среди которых выделяется переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.