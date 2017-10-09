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Бош ждет трансфера за миллиард

9 октября 2017, 08:07
5

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош считает, что в скором времени мы сможем увидеть трансфер, за который будет заплачен миллиард евро.

«Уверен, что однажды за трансфер футболиста заплатят и миллиард евро. Обамеянг? Он важен для нас не только своей результативностью, но и стопроцентной самоотдачей как в матчах, так и на тренировках. Он больше, чем просто футболист. Он отличный парень и настоящий лидер», – сказал Бос.

Напомним, что прошедшим летом было установлено сразу несколько трансферных рекордов, среди которых выделяется переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Источник: FourFourTwo
Германия. Бундеслига Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик Бош Петер
Комментарии (5)
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VIPded
1507527302
В этом мире надо что-то менять... Хотя бы на реальное обеспечение "денег" золотом (редкоземельными металлами)...
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Garrincha58
1507529260
может это и произойдет но такой еще не родился,а может и робот-футболист появится лет так через 10-20
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DOCTOR PENALTY
1507540576
Месси в Китай в 2018 году !
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NapaS
1507835239
вариант с Месси за ярд вполне рабочий кстати
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