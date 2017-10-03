Путин отчитал Фурсенко за обилие иностранцев в «Зените». Озил покинет «Арсенал» зимой. Дайджест событий дня

Тренировка сборной Испании продлилась всего 23 минуты из-за освистывания Пике

Футболисты сборной Испании не смогли провести полноценную тренировку. Занятия национальной команды продлились всего 23 минуты. Причиной досрочного завершения тренировки стал свист со стороны болельщиков в адрес защитника Жерара Пике.

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Баша, отклонив предложение «Ростова», объявил о завершении карьеры

Экс-футболист «Локомотива» Марко Баша принял решение завершить свою профессиональную карьеру, сообщает издание HotSport.rs. В начале прошлого месяца черногорский защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Лиллем». Известно, что прошедшим летом у 34-летнего игрока было несколько предложений, в том числе от «Ростова», «Штутгарта» и «Лацио», но сам футболист их отклонил.

Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возглавил рейтинг 100 самых выросших в цене футболистов с начала сезона-2017/18. По данным аналитиков центра спортивных исследований в футболе (CIES), его трансферная стоимость возросла на 55,6 миллионов евро, достигнув цифры в 158,5 миллиона евро.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 158,5 млн (+ 55,8 млн)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 145,8 млн (+ 50,4 млн)

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 161,0 млн (+ 47,3 млн)

4. Усман Дембеле («Барселона») – 137,5 млн (+ 45,0 млн)

5. Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») – 58,7 млн (+ 31,7 млн)

6. Неймар («ПСЖ») – 239,6 млн (+ 28,4 млн)

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 98,6 млн (+ 26,8 млн)

8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») – 131,3 млн (+ 25,6 млн)

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 98 млн (+ 25,2 млн)

10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 65,1 млн (+ 25,2 млн).

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«Арсенал» готов продать Озила из-за высоких запросов по зарплате

Руководство «Арсенала» готово всерьез рассмотреть предложения о продаже полузащитника Месута Озила в ближайшее январское трансферное окно. Учитывая, что его контракт с клубом рассчитан до середины 2018 года, то уже летом будущего года Озил сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.

28-летний футболист сборной Германии готов продлить действующее соглашение при условии, что ему будет предложена зарплата в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Такой вариант не устраивает руководство лондонского клуба.

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Накануне матча «ПСЖ» – «Бордо» полиция обезвредила самодельную бомбу около стадиона «Парк де Пренс»

С субботу, 30 сентября, незадолго до матча восьмого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Бордо» (6:2) около стадиона парижан «Парк де Пренс» правоохранительными органами было обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из четырех газовых баллонов, облитых бензином. По подозрению в теракте были арестованы пять человек, в том числе один известный исламистский экстремист, который должен был находиться под наблюдением.

Все арестованные в субботу остаются под стражей, однако личность никого из них до сих пор официально не установлена. Бомба была взорвана экспертами на месте происшествия после эвакуации людей.

Агент Луана заявил, что игрок готов рассмотреть вариант со «Спартаком» зимой

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, заявил, что зимой игрок может вернуться к вопросу перехода в «Спартак».

«Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией. Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если «Спартак» обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность», – сказал Пейшото.

Испанский журналист сообщил, что «Бавария» контактировала с Луисом Энрике

Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике является кандидатом на то, чтобы возглавить «Баварию». Как сообщает испанский журналист Хуанма Ромеро, мюнхенцы уже контактировали с 47-летним специалистом на предмет возможного сотрудничества. «Мне сказали, что «Бавария» связалась с Энрике», – написал Ромеро на своей странице в твиттере.

Россия может сыграть с Испанией в ноябре

В ноябре в Москве на стадионе «Открытие Арена» может состояться товарищеский поединок между сборными России и Испании, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это произойдет, если «красная фурия» завоюет прямую путевку на чемпионат мира 2018 года и таким образом к тому моменту будет свободна от официальных встреч.

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Путин – Фурсенко: «Футбол – истинно русская игра, а в Лиге Европы за «Зенит» бегают восемь иностранцев»

В Кремле прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. В ходе заседания выступил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, после чего между ним и Владимиром Путиным произошел интересный диалог.

«В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, «Зенит» привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми», – сказал Фурсенко.

«Молодец, Сергей. Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!» – ответил ему президент.

Фурсенко: «Санкт-Петербург строили иностранцы. Так будет и с «Зенитом»

Фото: globallookpress