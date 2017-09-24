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    Фанаты «МЮ» поют кричалку про пенис Лукаку. Что-что?


    2
    Голосов: 8
    24.09.2017 14:00
    Они поют, а им пытаются это запретить.

    Этим летом Ромелу Лукаку бросил «Эвертон» и ушел в «Манчестер Юнайтед». Бельгиец тут же расчехлил гранатомет и начал пачками забивать голы, а фанаты «Юнайтед» сочинили про него кричалку. В ней говорится о том, что «Лукаку – наш гений, который имеет 24-дюймовый пенис и забивает голы».

    24 дюйма (то есть примерно 60 сантиметров) – действительно нереальный показатель, но в Англии нашлись правозащитники, которым не понравился этот фанатский креатив. Организация Kick It Out, борющаяся с дискриминацией и унижением человеческого достоинства в рамках профессионального спорта, посчитала кричалку оскорбительной по отношению к другим субъектам футбола. В «Манчестер Юнайтед» была направлена просьба о том, чтобы песенка о пенисе Лукаку больше не звучала на английских стадионах – но, как вы думаете, что произошло на этих выходных?

    Все правильно: Ромелу отгрузил победный мяч «Саутгемптону», а фанаты «МЮ» снова сообщили всему миру, что 24 дюйма их любимца – это гениально.

    В клубе уже выступили с заявлением и пообещали найти болельщиков, распевавших кричалку:

    «Клуб сотрудничает с полицией по этому вопросу и запросил у «Саутгемптона» записи с камер видеонаблюдения. «Манчестер Юнайтед» постарается идентифицировать личности тех, кто проигнорировал просьбу не исполнять данную песню».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 4 октября 2017, 05:59

      Главное, чтобы негром не называли)))))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 сентября 2017, 19:42

      идиоты эта организация.. только акцентируют внимание .. ну пару матчей поорали бы еще и забыли..

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 25 сентября 2017, 16:08

      а что здесь такого?
      у них члена нет что ли чтобы запрещать это?

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 сентября 2017, 09:41

      Норм

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      antonson10 25 сентября 2017, 09:34

      Мы с Лукаку порвем всем сраку! вот что надо кричать на стадионе, ща антилгбтшники сагрятся)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > antonson10 25 сентября 2017, 19:26

      не будут они на русском орать(

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 сентября 2017, 23:28

      Это всё из-за тех у кого пенисы меньше. Ребята комплексуют)))

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 24 сентября 2017, 21:08

      Демократия так и прет. Запреты, суды, оскорбления.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 сентября 2017, 20:15

      вместо того чтобы запрещать, лучше бы придумали новую фразу, которая рифмуется с гением :)

      0
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 24 сентября 2017, 18:26

      Это бывшие фанаты мансити кричат

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 18:01

      Надоели уже эту тему развивать. Что футбольные новости кончились.

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