Мутко: «Рекомендации по лимиту от президента получил – озвучивать не буду»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что президентом России Владимиром Путиным ему был дан ряд рекомендаций по вопросу лимита на легионеров в РФПЛ.

В настоящее время в Премьер-лиге действует схема «6+5». Ранее Мутко заявлял, что после чемпионата мира-2018 она будет пересмотрена.

«Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду. Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого – как, что, сколько детей, какая система. А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил: «Какой лимит у вас, как защищаете своих игроков?» Такая позиция у нас – надо защищать доморощенных игроков. Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы – свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы. Ну, ряд рекомендаций президент нам дал – озвучивать не буду» – сказал Мутко.