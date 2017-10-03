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    Мутко: «Рекомендации по лимиту от президента получил – озвучивать не буду»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что президентом России Владимиром Путиным ему был дан ряд рекомендаций по вопросу лимита на легионеров в РФПЛ.

    В настоящее время в Премьер-лиге действует схема «6+5». Ранее Мутко заявлял, что после чемпионата мира-2018 она будет пересмотрена.

    «Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду. Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого – как, что, сколько детей, какая система. А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил: «Какой лимит у вас, как защищаете своих игроков?» Такая позиция у нас – надо защищать доморощенных игроков. Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы – свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы. Ну, ряд рекомендаций президент нам дал – озвучивать не буду» – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2017 19:00
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 16:03

      Президент не даёт рекомендации!!
      Он даёт указания и спрашивает за точность и своевременность исполнения!!!!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 октября 2017, 11:20

      А может Путина вместо Мутко выбрать,с лимитом пусть разбирается.Видно больше нет забот у царя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 октября 2017, 00:24

      Президент не знает правила Лиги Европы, но даёт рекомендации.....

      5
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      Рейтинг: +110

      Firevet 3 октября 2017, 23:25

      Ахаха, мне кажеться он пиз... лей получил))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1171

      Argon 3 октября 2017, 23:20

      Проглотил Мудко пару рекомендаций от ВВП.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      LERDAV 3 октября 2017, 22:31

      Вот тупой блин, даже по лимиту к президенту.А через время выдаст как свою идею.

      LERDEV.



      3
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 3 октября 2017, 20:53

      Мерзопакостный Мудько поджал свой куцый хвост и чё то жалобно проскулил про Лигу Е. , своему хозяину!

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > alex1951 3 октября 2017, 21:31

      Будь ты на его месте, может и поскулить побоялся бы )))

      -1
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 > ufos73 3 октября 2017, 22:42

      нууу ооочень смешно.....

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > alex1951 4 октября 2017, 00:09

      А ты думаешь там все так просто? ))) В правительстве разработали программу развития, выделяют под нее деньги, наверняка не маленькие, а тут какой то малахольный еще и возмущаться будет? Чемодан, "волчий билет" и пи*дуй с ним на все 4 стороны!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 октября 2017, 20:35

      почему Мутко не трахнули на этом заседании?Нет просто смысла спрашивать когда его уволят...

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > 3a zenit 3 октября 2017, 21:17

      Лучше бы его расстреляли на месте, а тот он и от этого удовольствие получил бы!

      1
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > 3a zenit 3 октября 2017, 22:59

      У него амулет Мутко))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 3 октября 2017, 20:34

      Одна из рекомендаций: НЕ ОЗВУЧИВАТЬ.....

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 октября 2017, 20:18

      Отказ озвучивать рекомендации Президента приравнивается к Государственной измене.
      Кабзда, Виталик,..беги..

      3
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