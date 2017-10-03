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  • Мутко: «Рекомендации по лимиту от президента получил – озвучивать не буду»

Мутко: «Рекомендации по лимиту от президента получил – озвучивать не буду»

3 октября 2017, 19:00
29

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что президентом России Владимиром Путиным ему был дан ряд рекомендаций по вопросу лимита на легионеров в РФПЛ.

В настоящее время в Премьер-лиге действует схема «6+5». Ранее Мутко заявлял, что после чемпионата мира-2018 она будет пересмотрена.

«Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду. Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого – как, что, сколько детей, какая система. А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил: «Какой лимит у вас, как защищаете своих игроков?» Такая позиция у нас – надо защищать доморощенных игроков. Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы – свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы. Ну, ряд рекомендаций президент нам дал – озвучивать не буду» – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Бриг
1507046985
Ну, если Путин ещё и футболом будет руководить - спасайся кто может!
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yanedo
1507047301
два дебила это сила
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SPARTAK__MOSCOW
1507047461
Я не понимаю как может быть связан лимит и президент? Ну где сука тут взаимосвязь или может Мудко хочет еще подольше просидеть на месте разрушителя Российского спорта и футбола.

Мудко типичный ослоеб, который угондошил детский футбол. Сборная вообще нулевая. КК это показал. Смогли на равных сыграть с самой Новой Зеландией. Лимит должен быть смягчен. Как минимум для того, чтобы наши клубы не обсирались на ранних стадиях в европкубках.
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ufos73
1507048593
Бомжи должны в ж*пу Путина целовать, что он им газпром дал, а тут из за лимита возмущаются, не нравится, живите на свои денежки )))
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GoldPlayFIFARus9
1507049960
При чём здесь президент? В футболе должны управлять и разбираться в нём только компетентные люди,которые непосредственно связаны с футболом. Нехер идиотизмом страдать. Может ещё врачам давать рекомендации сколько кубиков какого препарата надо вкалывать?
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Eddyson
1507050305
Что он мог посоветовать и так понятно: не важно, каков будет лимит, важно сколько бабла в пользу кооператива "Озеро" можно будет напилить с этого.
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myelementisearth
1507050461
Рекомендации как уничтожить российский футбол?
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77SAM
1507052073
Одна из рекомендаций: НЕ ОЗВУЧИВАТЬ.....
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alex1951
1507053213
Мерзопакостный Мудько поджал свой куцый хвост и чё то жалобно проскулил про Лигу Е. , своему хозяину!
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Nesterenko
1507065877
Президент не знает правила Лиги Европы, но даёт рекомендации.....
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