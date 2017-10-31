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  • На «Бомбардире» идет октябрьский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

На «Бомбардире» идет октябрьский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

31 октября 2017, 13:10
14

На «Бомбардире» стартовал октябрьский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: Skaip_Lisa стал победителем сентябрьского сезона!

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (14)
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LSV_911
1506933406
сделали бы ставки разнообразнее....
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OfaZavr
1506933885
Опять призы шуточные какие-то. Всем удачи в новом сезоне!
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Dizayner
1506940812
я чуть со стула не упал :)))))) по ошибке Долларов прочел :)))))
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Михаил Шевченко
1506940996
Всем удачи!!!!!
Ответить
Пиво без газа
1506972017
ну, нахер ваши ставки
Ответить
Den Bull
1507052570
пропустим и отдохнём второй месяц)
Ответить
Tiger Altaica
1507109548
Чё за бред становись звездой?) Написали бы - "участвуй в конкурсе и получи виртуальную звезду".))) Чё херню всякую пишите?))) Могли бы хотя бы магнитик на холодильник сделать - "за победу в конкурсе прогнозистов на сайте бомбардир".))) Хотя бы.)))
Ответить
сапёр75
1507110210
стартовал дак стартовал,три матча за 2 стартовых дня)
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Полная Канистра
1507569929
да раздайте бусы эти всем
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svasiliy
1507657817
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 12:00 Австралия Сирия 2 - 1 Победа 1 1000 x1.35 Проигрыш 12:00 Австралия Сирия 2 - 1 ТБ 2.5 1000 x1.91 Проигрыш Чего то я не понял.Кому писать не знаю.Ладно фиг с ним....
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