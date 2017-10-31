На «Бомбардире» идет октябрьский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

На «Бомбардире» стартовал октябрьский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.
Лучших игроков ждут следующие призы:
1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.
2 место – серебряная медаль, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.
3 место – бронзовая медаль, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.
4-10 место – золотая звездочка, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.
* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.
Конкурс прогнозов: Skaip_Lisa стал победителем сентябрьского сезона!
100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!
Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.
Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru