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    Чемпионшип. «Халл Сити» Слуцкого ушел от поражения в игре с «Сандерлендом»

    Завершился матч восьмого тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Сандерлендом». Неудачники прошлого сезона АПЛ разошлись миром. «Тигры» Леонида Слуцкого на протяжении большей части поединка в счете уступали.

    Несмотря на набранное очко, хозяева продолжат оставаться на 16 строчке турнирной таблицы.

    Чемпионшип. 8-й тур

    Халл Сити – Сандерленд – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Воган, 17; 1:1 – Мейлер, 82.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 16 сентября 2017, 19:48

      волевая ничья...хочется верить что нащупают игру. все -таки коллектив обновлен+ тренер привыкает к новым реалиям. Но все время расставит, пока что начало сезона, дальше -видно

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 19:17

      Ничья ситуацию не выправила, до поставленных целей на сезон всё так же необозримо далеко!... Передышка после поражений, не более... А далее тьма....

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