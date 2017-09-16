Чемпионшип. «Халл Сити» Слуцкого ушел от поражения в игре с «Сандерлендом»

Завершился матч восьмого тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Сандерлендом». Неудачники прошлого сезона АПЛ разошлись миром. «Тигры» Леонида Слуцкого на протяжении большей части поединка в счете уступали.

Несмотря на набранное очко, хозяева продолжат оставаться на 16 строчке турнирной таблицы.

Чемпионшип. 8-й тур

Халл Сити – Сандерленд – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Воган, 17; 1:1 – Мейлер, 82.

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