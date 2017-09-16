Чемпионшип. «Халл Сити» Слуцкого ушел от поражения в игре с «Сандерлендом»

волевая ничья...хочется верить что нащупают игру. все -таки коллектив обновлен+ тренер привыкает к новым реалиям. Но все время расставит, пока что начало сезона, дальше -видно
Завершился матч восьмого тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Сандерлендом». Неудачники прошлого сезона АПЛ разошлись миром. «Тигры» Леонида Слуцкого на протяжении большей части поединка в счете уступали.
Несмотря на набранное очко, хозяева продолжат оставаться на 16 строчке турнирной таблицы.
Чемпионшип. 8-й тур
Халл Сити – Сандерленд – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Воган, 17; 1:1 – Мейлер, 82.