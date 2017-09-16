Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Спартак» доминировал в матче с «Марибором» и мог спокойно побеждать»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился наблюдениями от просмотра матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Мутко отметил, что красно-белые должны были побеждать в этой встрече, но растранжирили много моментов.

    «Спартак» абсолютно доминировал весь матч и мог спокойно побеждать «Марибор». Но в этом разбираться должны специалисты и главный тренер.

    После 1:0 «Спартак» сел, начал защищать этот счет. Растранжирили очень много моментов. Но главное, что нет поражения.

    В целом все наши команды достойно выступили в первом туре еврокубков. Результат неплохой, нет ни одного поражения, у всех российских клубов хорошие шансы», – подчеркнул Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 16 сентября 2017, 15:21

      "В этом разбираться должны специалисты". Только не Муток!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 сентября 2017, 14:47

      У Леонтьича,что-бы не случилось-все хорошо.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 16 сентября 2017, 13:10

      Мне интересно как это чудовище может судить о футболе ! Это гандонио даже в футбол не играло ни разу! А тут вот он эксперт сука великий!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 16 сентября 2017, 10:04

      Пиздуйка на бомж арену бакланов разгонять, там же тебя кормят не плохо вот и поработай там

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 сентября 2017, 09:02

      Мутко только повтор посмотрел или ляпнул чтоб не забывали , что есть такой персонаж в мире футбола. Если бы у бабушки были яйца.....

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11