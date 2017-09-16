Мутко: «Спартак» доминировал в матче с «Марибором» и мог спокойно побеждать»

Президент РФС Виталий Мутко поделился наблюдениями от просмотра матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Мутко отметил, что красно-белые должны были побеждать в этой встрече, но растранжирили много моментов.

«Спартак» абсолютно доминировал весь матч и мог спокойно побеждать «Марибор». Но в этом разбираться должны специалисты и главный тренер.

После 1:0 «Спартак» сел, начал защищать этот счет. Растранжирили очень много моментов. Но главное, что нет поражения.

В целом все наши команды достойно выступили в первом туре еврокубков. Результат неплохой, нет ни одного поражения, у всех российских клубов хорошие шансы», – подчеркнул Мутко.