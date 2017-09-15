Слуцкий: «Последние 10 дней я мертв. Моя жизнь зависит от того, что происходит на поле»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к двухматчевой серии поражений с общим счетом 1:7.

«Любой домашний матч – отличный шанс победить. «Сандерленд» – хорошая команда, как и любая другая в Чемпионшипе. Но играя дома, мы имеем отличную возможность .

Я умираю, когда команда проигрывает. Последние 10 дней я мертв, ведь моя жизнь зависит от того, что происходит на поле. Разумеется, надо сохранять позитив, не паниковать и не сдаваться», – цитирует экс-тренера сборной России Chronicle Live.

После 7-ми туров Чемпионшипа «тигры» занимают 16-е место в турнирной таблице.

Матч «Халл» – «Сандерленд» состоится завтра в 17:00 по московскому времени.