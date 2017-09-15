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    Слуцкий: «Последние 10 дней я мертв. Моя жизнь зависит от того, что происходит на поле»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к двухматчевой серии поражений с общим счетом 1:7.

    «Любой домашний матч – отличный шанс победить. «Сандерленд» – хорошая команда, как и любая другая в Чемпионшипе. Но играя дома, мы имеем отличную возможность .

    Я умираю, когда команда проигрывает. Последние 10 дней я мертв, ведь моя жизнь зависит от того, что происходит на поле. Разумеется, надо сохранять позитив, не паниковать и не сдаваться», – цитирует экс-тренера сборной России Chronicle Live.

    После 7-ми туров Чемпионшипа «тигры» занимают 16-е место в турнирной таблице.

    Матч «Халл» – «Сандерленд» состоится завтра в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 20:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 21:35

      Сдох бы поскорее. Все кресла-качалки раздавил.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 сентября 2017, 19:15

      Леня зря полез в такой клуб где руководству глубоко все ровно что с командой , отпустить всех лидеров а теперь а чем то мечтать глупо !

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 сентября 2017, 08:48

      Что-то очень похоже на эпопею Карпина в Мальорке. Итог был тот же: команда в зоне вылета во втором дивизионе. Если Слуцкого уволят к Новому Году, а команда и без него завалится, то 1:1.

      0
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR 16 сентября 2017, 06:36

      да блин, понятно, что Слуцкому будет очень тяжело, учитывая бездарный и пофигистический менеджмент со стороны руководства клуба

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 сентября 2017, 02:48

      Лёня туманный призрак Альбиона)))

      -1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 сентября 2017, 22:16

      Леня, зачем ты туда вообще полез???Там тебе не рфпл,один состав целый год играть не сможет...Да и гинера нет,чтобы с судьями побеседовать.Чтоб не обижали молодого и перспективного тренера.

      1
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 15 сентября 2017, 21:53

      Пакуй чемоданы.,Лёня!!!

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2017, 21:52

      Не потянет Слуцкий клуб.

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 21:03

      в Валеру мы хоть верили,а с тобой ,что делать?

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 сентября 2017, 21:03

      После Газаева Слуцкому досталось хорошее наследство, надо было просто не поломать игру ЦСКА, это ему удалось,отсюда и был результат! Плюс грамотный президент клуба, тогда у Лени получилось! Честно говоря не когда не считал Слуцкого хорошим тренером, сейчас это проявляется в полной мере!

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