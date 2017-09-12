14 сентября стартует продажа билетов на чемпионат мира-2018, для россиян предусмотрена специальная цена

В ФИФА объявили о дате старта продаж билетов на чемпионат мира-2018. Россияне получат право приобретение билетов по специальной цене.

«Первый период 1-го этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября 2017 года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа вы подаете заявку: у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Второй период 1-го этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После Официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт 2-й этап продаж. Он, как и 1-й этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).

Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча чемпионата мира по футболу-2018.

Как и на чемпионатах мира по футболу в 2010 и 2014 годах, резиденты страны-хозяйки получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене (от 1280 рублей)», – говорится в заявлении ФИФА.