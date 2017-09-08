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    Чемпионшип. «Халл Сити» Слуцкого пропустил пять голов от «Дерби Каунти»

    В матче 6-го тура Чемпионшипа «Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, потерпел крупное поражение от «Дерби Каунти» – 0:5. Дублями отметились Матей Выдра и Брэдли Джонсон.

    Таким образом, «тигры» опустились на 10-е место в турнирной таблице, «Дерби Каунти» поднялся на четвертую строчку.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 6-й тур

    Дерби Каунти – Халл Сити – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Выдра, 14; 2:0 – Выдра, 35; 3:0 – Дэйвис, 38; 4:0 – Джонсон, 45; 5:0 – Джонсон, 58.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    «Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2017 23:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 9 сентября 2017, 09:22

      Это Гинер всё купил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 сентября 2017, 06:18

      Дело пахнет увольнением.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 сентября 2017, 05:46

      Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 9 сентября 2017, 01:01

      позор

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 сентября 2017, 00:50

      Дерби был хорош, бегали весь матч как заводные, 4:0, 5:0 - атакуем еще, не вопрос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 сентября 2017, 00:45

      Лёня не тянет в Англии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 сентября 2017, 00:33

      Что то у Викторыча пошло не так.... яно Удачи ему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      veksus 9 сентября 2017, 00:18

      Во-первых, человек в новой лиги, которая посложнее чем РФПЛ, во-вторых, команда молодая,да и полностью новая,нужно время,чтоб они сыгрались,поэтому нужно немного терпения и всё будет хорошо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 9 сентября 2017, 00:10

      Это успех ящитаю!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 сентября 2017, 23:54

      тяжело без кабинетов побеждать

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > карасевщина 9 сентября 2017, 00:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да без Гинера тяжело ему там)))

      -4
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