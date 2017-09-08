Чемпионшип. «Халл Сити» Слуцкого пропустил пять голов от «Дерби Каунти»

Это Гинер всё купил.
В матче 6-го тура Чемпионшипа «Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, потерпел крупное поражение от «Дерби Каунти» – 0:5. Дублями отметились Матей Выдра и Брэдли Джонсон.
Таким образом, «тигры» опустились на 10-е место в турнирной таблице, «Дерби Каунти» поднялся на четвертую строчку.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 6-й тур
Дерби Каунти – Халл Сити – 5:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Выдра, 14; 2:0 – Выдра, 35; 3:0 – Дэйвис, 38; 4:0 – Джонсон, 45; 5:0 – Джонсон, 58.
«Халл» Слуцкого проиграл 0:5. У него там все совсем плохо?