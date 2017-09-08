Калгари, Грин-Бей и Сан-Диего исключены из заявки на проведение ЧМ-2026

Объединенный оргкомитет США, Канады и Мексики продолжает отсеивать потенциальные города для проведения ЧМ-2026. Сейчас определен расширенный список городов, в котором будут играть 48 сборных.

На данный момент, что из него исключены Калгари, Грин-Бей и Сан-Диего. Всего в расширенном списке остается 41 город. Причем, 32 из США, 6 из Канады и 3 из Мексики.

Оргкомитету нужно до 16 марта 2018 года определиться с официальной заявкой, в который должны войти от 20 до 25 городов. Всего в окончательной версии будет допущено 12 городов.