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    Райола хочет стать агентом 14-летнего воспитанника «Барселоны»

    Известный футбольный агент Мино Райола провел встречу с родителями 14-летнего воспитанника академии «Барселоны» Хави Симонса. Он предложил свои услуги в качестве агента потенциальной звезды каталонского клуба.

    Напомним, что Райола представляет интересы нескольких звездных европейских футболистов. Прошедшим летом он начал работу с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти.

    Источник: Marca

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    04.09.2017 09:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 сентября 2017, 12:18

      Чуйка и умение вести дела сделали агента известным.... Такие абы кому свои услуги не предлагают... Смело можно запомнить парня, вскоре его медийная и спортивная известности начнут РАСТИ, как на дрожжах!!...)))

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 сентября 2017, 12:09

      Через 4 года будем ждать трансферных "скандалов" с этим парнем)))...Ну а если серьёзно, то видимо парень действительно талантлив, раз такой "мастодонт" трансферного рынка как Райола обратил на него внимание.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 сентября 2017, 11:30

      Что за человек, думает только о своем кармане!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 сентября 2017, 11:15

      Будущий Хави? - подумал Райола)

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 сентября 2017, 10:02

      Погубит мальчугана этот толстяк

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 4 сентября 2017, 09:42

      Будущее МЮ

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 4 сентября 2017, 09:39

      на Давидса похож))))

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > lim0n7 4 сентября 2017, 13:52

      а мне кажется на Роналдиньо)

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Jenea83 4 сентября 2017, 16:02

      На Клюйверта волосатого и улыбающегося? (чего я не припомню за оригиналом)

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