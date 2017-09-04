Райола хочет стать агентом 14-летнего воспитанника «Барселоны»

Известный футбольный агент Мино Райола провел встречу с родителями 14-летнего воспитанника академии «Барселоны» Хави Симонса. Он предложил свои услуги в качестве агента потенциальной звезды каталонского клуба.

Напомним, что Райола представляет интересы нескольких звездных европейских футболистов. Прошедшим летом он начал работу с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти.