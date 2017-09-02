Отбор на ЧМ-2018. Сборная Мали вдевятером пропустила шесть голов от Марокко, Тунис обыграл ДР Конго

Сборная Марокко в матче 3-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Мали со счетом 6:0. Халид Бутаиб, Ашраф Хакими, Файкал Файр и Мимун Махи забили по голу. Новичок «Боруссии» Хаким Зиеш оформил дубль. В составе гостей произошло два удаления.

Победа позволила хозяевам набрать пять очков и возглавить группу C. Малийцы с одним пунктом занимают последнее место.

Сборная Туниса в параллельной встрече добилась победы над командой ДР Конго.

Отбор на ЧМ-2018. Африка. 3-й тур

Марокко – Мали – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Зиеш, 19; 2:0 – Бутаиб, 27; 3:0 – Зиеш, 61; 4:0 – Хакими, 72; 5:0 – Файр, 86; 6:0 – Махи, 90.

Удаления: нет – Дибасси, 57; Конате, 67.

Тунис – ДР Конго – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мериа, 18 (с пенальти); 1:1 – Бакамбу, 43; 2:1 – Чалали, 47.