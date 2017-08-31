Фурсенко: «Дзюба должен доказать, что он лучший»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал возможный уход нападающего Артема Дзюбы из команды. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Локомотив», «Динамо» или «Фенербахче».

«Согласен с Мутко, что игровая практика должна быть, вместе с этим необходимо, чтобы игроки были конкурентоспособны, чтобы играли на уровне мировых стандартов. Дзюба должен постараться на тренировках, должен доказать, что он лучший, и он будет играть.

Дзюба – игрок футбольного клуба «Зенит», я это уже сказал сто пятьдесят раз», – заявил Фурсенко.

В прошлом сезоне чемпионата России Дзюба забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах.