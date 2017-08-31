Зинченко: «Гвардиола сказал, что ведутся переговоры с «Наполи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко оценил свои перспективы в текущем сезоне.

«Лично я смотрю в будущее с большим оптимизмом. В «Манчестер Сити» чувствую себя хорошо. При этом намного легче, чем в прошлом году. За прошлый год я многое увидел, как люди относятся к делу. Конечно, у них всех немного другой подход к профессионализму, другой менталитет. Можно уже сказать, что я готов ко всему. Разговор с Гвардиолой относительно будущего был. Он сказал: «Ведутся переговоры между «Наполи» и «Манчестер Сити», и посмотрим, что из этого выйдет, но в любом случае буду рад тебя видеть в своей команде».

Конечно же, моя первая цель – остаться в «Манчестер Сити». Безусловно, все будет зависеть от меня, от моей работы, от того, как буду выкладываться на тренировках. Но все в этом мире реально! Почему одни могут, а другие не могут? Все просто зависит от желания. Если ты что-то не сделал, ты плохо этого хотел. Конечно, в глубине души я понимаю, что это будет совсем непросто, в том числе и в психологическом плане. Но я считаю, что к этому готов. Впереди много различных турниров и игр, надеюсь, получу свой шанс и использую его на все сто», – сказал 20-летний игрок сборной Украины.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Наполи» арендует хавбека до конца сезона.