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  • Мещеряков заявил, что Дзюба просит у «Локомотива» слишком большую зарплату

Мещеряков заявил, что Дзюба просит у «Локомотива» слишком большую зарплату

29 августа 2017, 16:30
37

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги заседания руководства клуба. Он рассказал о текущей ситуации с трансферами, а также отметил, что переход в стан железнодорожников нападающего «Зенита» Артема Дзюбы является трудноосуществимым из-за больших финансовых запросов игрока.

Ранее сообщалось, что красно-зеленые хотят арендовать 29-летнего форварда.

– Мы рассматривали внутренние вопросы, абсолютно рабочие, – сказал Мещеряков об итогах совета директоров команды. – Рассмотрели итоги трансферной кампании, потому что были определенные задачи, а также поднимался вопрос подготовки молодых футболистов. На прошлом заседании совета директоров ставили такую задачу перед менеджментом.

– Трансферная политика признана успешной или не очень?

– Мы просто получили ответы на свои вопросы.

– Ожидать ли еще трансферов?

– Пока окно не закрыто, все возможно. Окончание ожиданий происходит при закрытии трансферного окна.

– Появление Дзюбы возможно?

– Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными.

– Говорили про возможное появление Караваева.

– Про него не знаю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем
Комментарии (37)
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Альфред фаред
1504013826
Видать на ЧМ дзюбе насрать, главное бабло и чемпионский титул на лавке!
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MaxRnD
1504013898
Такой мастер должен играть исключительно за еду
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4erenok
1504016160
Прав был Федун...
Ответить
Добрый Бобер
1504016177
И после этого, Дзюба будет рассказывать, что ушел из "Спартака" из-за плохого к нему отношения?
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Пестрый
1504017350
А что в локо думали что он к ним просто так придет?) Это дерево особо ценной породы)) так сказать штучный товар) Но вот трофеи на этом дереве не растут! Ау Шпалыч тебе это надо?))
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APchelov
1504020433
Интересно, дзюба хоть иногда видит себя по телеку? Его бег трусцой по газону гроша ломаного не стоит. А он зарплату хочет? С первого дня его появления в Питере жду, когда же его выкинут куда подальше
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RedWhiteFans2
1504021394
Зачем Дзюбой портить российский чемпионат. Нужно его хитрым образом, как троянского коня, подарить кому то из конкурентов Зенита в ЛЕ. Вот мол берите в подарок- Конь Питерский ( работа папы Карло).
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Popularov
1504022654
Дзюба не котируется для Локомотива! Он ЗАДАРОМ не нужен Локомотиву! НЕ в коня КОРМ, а его зарплата, в Зените, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ уровню игры и мастерства. Кто и ПОЧЕМУ??? в Зените положили ему бешеные деньги. а Дзюба на них НЕ ИГРАЕТ!!! С одной стороны я за Дзюбу ОЧЕНЬ рад! Получает, НИ ЗА ЧТО большие деньги и все его, но с другой стороны, при таких делах, Дзюба на эти БЕШЕНЫЕ деньги не играет! Не играет!!! Вот в чём БЕДА для Зенита и его непомерные и несоразмерные траты!!! Пусть в Зените валяет ДУРАКА, а в Локомотиве надо ЗАБИВАТЬ! В Локомотив надо брать Веллитона! Он ПОЛУЧШЕ Дзюбы играет!!! Он по стилю игры похож на Ари! А реализация у Веллитона лучше чем у Дзюбы и лучше чем у Ари! 30 лет это не помеха для игры! Физикой Веллитон СИЛЁН и ничем не уступает АРИ и Дзюбе! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ. Сёмин, как-то посетовал после одного из поражений от Спартака и сказал, что мы ПРОИГРАЛИ матч потому что у нас нет игроков уровня Веллитона. Я хорошо запомнил эти его слова Палыча. Палыч бери Веллитона и будешь ГРОМИТЬ Спартак и прочих "шведов"!!! Пусть Локомотив возьмёт в аренду и посмотрит на игру Веллитона! Скамейку Локомотиву надо расширять, производить ротацию состава и наигрывать! Веллитон сможет принести Локомотиву пользу! Я и про Ари писал, что его надо брать в Локомотив, про Палыча, про Солмона и других! Денисова взяли, но на фоне Соломона Денисов играет СРЕДНЕ. Илья! Берите Веллитона! Пока его не перехватили! Он реально поможет усилить атаку Локомотиву! Возьмите на год с последующим продлением! Возьмите! Это усиление для Локомотива!!! Дело говорю!
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Serjoga
1504022953
Дзюбе сейчас платят ни за что и оооочень много, хотя дело не в том, что он в запасе, а в том, что он никакой! Но действия Глушакова его подтолкнули! Можно срубить по легкому еще бабла! Платят ведь не за результат, а за то, что он просто выходит на поле, пару раз толканёт соперника, пару раз упадет, пару раз в голову попадут, авось один раз удачно и в ворота отскочит мяч! Неужели никто еще не понял, что Дзюба "бревно,полено, дерево", которое нужно ставить в определенное место и выносить его из офсайда?
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777+
1504025542
Некоторые "игрочишки" уже совсем с катушек съехали от шальных бабок! Вот представьте себе - есть два футболиста - Дзюба и Ибрагимович, с которым Артем любит себя сравнивать. Просыпаются они завтра утром и видят у Дзюьбы в паспорте написано, что он швед (молдаванин, грек, немец или какой другой кореец), а Ибрагимович стал россиянином. И что произойдет, спросите вы? С Ибрагимовичем ровным счетом ничего! Как играл в лучших командах мира, так и играет, как был великим, так и остался им! И с Артемкой тоже-самое как был раздолбаем, так им и остался. Только зарплата у Артемки уменьшится раз в пять-семь! Если бы не российские паспорта - у наших игроков и зарплаты были бы меньше, а некоторые играли бы в ФНЛ.
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