Мещеряков заявил, что Дзюба просит у «Локомотива» слишком большую зарплату

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги заседания руководства клуба. Он рассказал о текущей ситуации с трансферами, а также отметил, что переход в стан железнодорожников нападающего «Зенита» Артема Дзюбы является трудноосуществимым из-за больших финансовых запросов игрока.

Ранее сообщалось, что красно-зеленые хотят арендовать 29-летнего форварда.

– Мы рассматривали внутренние вопросы, абсолютно рабочие, – сказал Мещеряков об итогах совета директоров команды. – Рассмотрели итоги трансферной кампании, потому что были определенные задачи, а также поднимался вопрос подготовки молодых футболистов. На прошлом заседании совета директоров ставили такую задачу перед менеджментом.

– Трансферная политика признана успешной или не очень?

– Мы просто получили ответы на свои вопросы.

– Ожидать ли еще трансферов?

– Пока окно не закрыто, все возможно. Окончание ожиданий происходит при закрытии трансферного окна.

– Появление Дзюбы возможно?

– Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными.

– Говорили про возможное появление Караваева.

– Про него не знаю.