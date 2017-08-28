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  • «Зенит» предложил «Фенербахче» взять Дзюбу в аренду с правом выкупа

«Зенит» предложил «Фенербахче» взять Дзюбу в аренду с правом выкупа

28 августа 2017, 18:50
33

Как сообщает Sporx, «Зенит» хочет отдать в аренду «Фенербахче» нападающего Артема Дзюбу с правом последующего выкупа. Соответствующее предложение уже было сделано питерским клубом «желтым канарейкам».

Ранее сообщалось, что на 29-летнего футболиста претендуют «Локомотив» и «Краснодар».

Действующий контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до июля 2020 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 9 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Дзюба выходил на поле в двух матчах, не совершив ни одного результативного действия.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче Дзюба Артем
Комментарии (33)
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Mihailofff
1503935579
Дзюбу нужно отдать в ЦСКА, а продать Оланаре, Дзюба будет очень полезен в ЦСКА.
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Asbjorn
1503935880
ушел за титулами,а в итоге перестал быть нужным
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KLINSI
1503936469
Тёмке с его длинным языком нельзя туда. Отрежут).
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APchelov
1503936794
За границей он долго не задержится. Духу не хватит. Весь дух через болтовню выветрился
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Грыззь
1503938234
В Арарат его.
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nik33
1503939084
Да в Томь его! Пусть поможет своей бывшей команде.Да и молодым игрокам Томи будет наверное приятно поиграть с таким мастером в одной команде.
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Обер-КанцлерЪ
1503940112
Интересно, почему именно Фенербахче ? В РФПЛ понятно, что Зенит не хочет конкурентов усиливать. А как насчёт Селтика? Базеля? Ну или кто там ещё из вечных чемпионов в родном чемпионате есть, куда можно за трофеями пойти ?
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andrebest4
1503940139
без славный закат великого игрочище
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Bobafett
1503940355
В Арарат ему дорога, там уже много его дружков)
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Fabbro
1503940530
Хороший вариант перед ЧМ, но если не на лавку.
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