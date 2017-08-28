«Зенит» предложил «Фенербахче» взять Дзюбу в аренду с правом выкупа

Как сообщает Sporx, «Зенит» хочет отдать в аренду «Фенербахче» нападающего Артема Дзюбу с правом последующего выкупа. Соответствующее предложение уже было сделано питерским клубом «желтым канарейкам».

Ранее сообщалось, что на 29-летнего футболиста претендуют «Локомотив» и «Краснодар».

Действующий контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до июля 2020 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 9 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Дзюба выходил на поле в двух матчах, не совершив ни одного результативного действия.