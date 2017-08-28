Жигулев: «Можно было забивать в ворота «Динамо» и больше»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев считает, что его команда вполне заслуженно переиграла «Динамо». Футболист отметил, что соперник пытался в этой встрече играть в комбинационный футбол, а не отбиваться длинными выносами мяча.

«Мы играли, реализовали моменты и заслуженно выиграли. В принципе, «Динамо» ничего не создало. Можно было забивать и больше, но счет достаточно хороший. «Динамо» старается играть в пас, они не выбивают мяч на нашу половину поля, как делают некоторые команды», – сказал Жигулев.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» закончился со счетом 2:0. «Быки» после этой встречи располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице с 15-ю очками на своем счету. Бело-голубые идут на 11-й позиции с восемью очками.