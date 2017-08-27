Олег Иванов: «Наверное, ошибка в моменте с голом – это плохо для всего нашего футбола»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов дал комментарий после матча восьмого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:0). Хавбек признает, что его команда забила неправомерный гол.

«Где-то замечают судьи, где-то нет. Кому-то дают желтые карточки за симуляции, кому-то нет. Сегодня судья не заметил. Наверное, для ЦСКА это плохо. Наверное, это плохо для всего футбола. Видеоповторы? Я не сторонник. Футбол потеряет свою драматичность», – передает слова Иванова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Ахмат» после этого матча занимает шестую строчку в таблице.

«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения