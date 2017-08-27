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  • Олег Иванов: «Наверное, ошибка в моменте с голом – это плохо для всего нашего футбола»

Олег Иванов: «Наверное, ошибка в моменте с голом – это плохо для всего нашего футбола»

27 августа 2017, 20:15
12

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов дал комментарий после матча восьмого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:0). Хавбек признает, что его команда забила неправомерный гол.

«Где-то замечают судьи, где-то нет. Кому-то дают желтые карточки за симуляции, кому-то нет. Сегодня судья не заметил. Наверное, для ЦСКА это плохо. Наверное, это плохо для всего футбола. Видеоповторы? Я не сторонник. Футбол потеряет свою драматичность», – передает слова Иванова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Ахмат» после этого матча занимает шестую строчку в таблице.

«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Иванов Олег
Комментарии (12)
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_Дима_
1503855591
а по поводу видеоповторов так считаю: драматичность и динамичность футбол теряет от затягивания времени и симуляций, а видео повторы помогли бы избежать судейских ошибок, нужно только придумать систему их использования.
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первый третий с права
1503856305
да лан,а если б ЦСКА забил такой то всё норм было?
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Nerlinger
1503857637
ВидеоПовторы нужны!!! Постоянно такая Х...рня!!!
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Cobold
1503859126
Если бы были видеоповторы, то смысла симулировать и нарушать правила из-под тишка никакого не было и игра бы была намного интереснее и живее! О какой потере драматичности блеет этот футболёр?
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Sufa
1503859335
+
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мы_не_рабы
1503868628
Считаю, что видео повторы необходимы, весь футбольный мир к этому идёт. Но их надо регламентировать. Например: дать каждой из команд возможность взять по два повтора за тайм, а не только судье, как на Кубке Конфедераций, то ли возьмёт повтор, то ли нет. А так, команда может убедиться в правильности решения арбитра, но не будет этим злоупотреблять, так как количество - ограниченно.
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