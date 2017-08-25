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  • Кокорин: «Зениту» по силам спокойно выйти в плей-офф Лиги Европы»

Кокорин: «Зениту» по силам спокойно выйти в плей-офф Лиги Европы»

25 августа 2017, 16:02
15

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что петербургский клуб имеет высокие шансы, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Соперниками петербургского клуба по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«Мало что знаю про «Вардар», а все остальные – очень симпатичные команды. Группа хорошая, но нам по силам спокойно выйти в плей-офф. «Зенит» – явный фаворит группы.

Больше всего ожидаю выезд к «Реалу Сосьедад». Их матчей я давно не смотрел, но как-то еще за «Динамо» играл против них в Сан-Себастьяне на сборах. Очень хорошая и техничная команда», – сказал Кокорин.

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
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kos999
1503667298
мальчик что с тобой случилось...
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серега кашин
1503667455
да просто обязаны и зенит и локомотив выходить
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acer2003
1503667641
Обязаны на 100%
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la verdad
1503667680
Уже прошли в групповой. "Спокойно" :) Только Чердак вопил, как ....нутый
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VVM1964
1503668070
ОБЯЗАНЫ , ТОЛЬКО НЕРВЫ НАШИ ПОЖАЛЕЙТЕ .
Ответить
Федорыч-НН
1503668312
Уроды! С такой игрой, как в матчах с израильтянами и голландцами никаких сил и нервов не хватит. А их целых шесть (дальше можно только гадать)
Ответить
ivanthebest
1503669604
Спокойно выйти? Мда, зина и её игроки как всегда... Понты превыше всего... На минутку соперники умеют играть в футбол и очень даже неплохо... С таким подходом Вас и сосьедад нагнёт и русенборг... Не особо сильный Утрехт мог пройти Вас, не потащи Лунев в концовке 2 опасных удара... Это не команды уровня фнл к которым можно относиться снисходительно, но даже они могут наказать, не говоря уже о таких командах.
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Правдоруб100
1503688731
Кокорин в последнее время - КРАСАВЕЦ!!! Но... зачем так вальяжно? Русенборг вам не по зубам, Реал ещё та заковыка, с Вардаром фиг поймёшь, как играть.... Сложно ВСЁ, очень сложно.... Но будем надеяться на концентрацию команды и удачу!!!!
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77SAM
1503736933
Спокойно можно не выйти ,а вылететь....Так что напрягитесь.
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343443
1504409850
посмотрим на эти силы
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