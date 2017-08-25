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    Кокорин: «Зениту» по силам спокойно выйти в плей-офф Лиги Европы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что петербургский клуб имеет высокие шансы, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

    Соперниками петербургского клуба по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

    «Мало что знаю про «Вардар», а все остальные – очень симпатичные команды. Группа хорошая, но нам по силам спокойно выйти в плей-офф. «Зенит» – явный фаворит группы.

    Больше всего ожидаю выезд к «Реалу Сосьедад». Их матчей я давно не смотрел, но как-то еще за «Динамо» играл против них в Сан-Себастьяне на сборах. Очень хорошая и техничная команда», – сказал Кокорин.

    «Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2017 16:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +348

      343443 3 сентября 2017, 06:37

      посмотрим на эти силы

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 26 августа 2017, 11:42

      Спокойно можно не выйти ,а вылететь....Так что напрягитесь.

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 25 августа 2017, 22:18

      Кокорин в последнее время - КРАСАВЕЦ!!! Но... зачем так вальяжно? Русенборг вам не по зубам, Реал ещё та заковыка, с Вардаром фиг поймёшь, как играть.... Сложно ВСЁ, очень сложно.... Но будем надеяться на концентрацию команды и удачу!!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2017, 17:00

      Спокойно выйти? Мда, зина и её игроки как всегда... Понты превыше всего... На минутку соперники умеют играть в футбол и очень даже неплохо... С таким подходом Вас и сосьедад нагнёт и русенборг... Не особо сильный Утрехт мог пройти Вас, не потащи Лунев в концовке 2 опасных удара... Это не команды уровня фнл к которым можно относиться снисходительно, но даже они могут наказать, не говоря уже о таких командах.

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 25 августа 2017, 16:50

      Как и по силам выиграть турнир, но делать этого, конечно, никто не будет

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 25 августа 2017, 16:38

      Уроды! С такой игрой, как в матчах с израильтянами и голландцами никаких сил и нервов не хватит. А их целых шесть (дальше можно только гадать)

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 августа 2017, 16:28

      Уже прошли в групповой. "Спокойно" :) Только Чердак вопил, как ....нутый

      3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > la verdad 25 августа 2017, 19:26

      Кокорин пушка страшная !!!! Ну один,можешь все!!! До свидания!!!! До свидания!!!!)

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 августа 2017, 16:27

      Еще бы с такими приобретениями Зенит не должен выходит , он вылетать из группы должен в полуфинал !

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > XaXatyn 25 августа 2017, 16:40

      Последнее слово явно лишнее

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 августа 2017, 16:27

      Обязаны на 100%

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 августа 2017, 16:24

      да просто обязаны и зенит и локомотив выходить

      5
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