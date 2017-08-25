Кокорин: «Зениту» по силам спокойно выйти в плей-офф Лиги Европы»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что петербургский клуб имеет высокие шансы, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Соперниками петербургского клуба по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«Мало что знаю про «Вардар», а все остальные – очень симпатичные команды. Группа хорошая, но нам по силам спокойно выйти в плей-офф. «Зенит» – явный фаворит группы.

Больше всего ожидаю выезд к «Реалу Сосьедад». Их матчей я давно не смотрел, но как-то еще за «Динамо» играл против них в Сан-Себастьяне на сборах. Очень хорошая и техничная команда», – сказал Кокорин.

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»