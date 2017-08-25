Бубнов: «Зенит» победил «Утрехт» абсолютно заслуженно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Зенита» в ответном матче с «Утрехтом» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Питерцы на своем поле победили со счетом 2:0 и вышли в групповую стадию турнира.

«Предполагал, что матч получится тяжелым и у «Утрехта» будет немало моментов. Свою силу голландцы показали в первом матче, поэтому ничего удивительного в их показателях в Санкт-Петербурге нет. «Зенит» значительно прибавил по сравнению с игрой в гостях. Можно сказать, петербуржцы все 90 минут держали ситуацию под контролем. Лишь в компенсированное время «Утрехт» попытался устроить навал, но хозяева с ним справились.

Самое главное – есть командная скорость, которой удалось достичь благодаря быстрым и техничным нападающим. Считаю, «Зенит» победил абсолютно заслуженно и реабилитировался за поражение недельной давности», – заявил Бубнов.

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.