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    Бубнов: «Зенит» победил «Утрехт» абсолютно заслуженно»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Зенита» в ответном матче с «Утрехтом» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Питерцы на своем поле победили со счетом 2:0 и вышли в групповую стадию турнира.

    «Предполагал, что матч получится тяжелым и у «Утрехта» будет немало моментов. Свою силу голландцы показали в первом матче, поэтому ничего удивительного в их показателях в Санкт-Петербурге нет. «Зенит» значительно прибавил по сравнению с игрой в гостях. Можно сказать, петербуржцы все 90 минут держали ситуацию под контролем. Лишь в компенсированное время «Утрехт» попытался устроить навал, но хозяева с ним справились.

    Самое главное – есть командная скорость, которой удалось достичь благодаря быстрым и техничным нападающим. Считаю, «Зенит» победил абсолютно заслуженно и реабилитировался за поражение недельной давности», – заявил Бубнов.

    Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.08.2017 06:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 28 августа 2017, 00:26

      Спасибо на этом , хоть раз что-то верное сказал

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 25 августа 2017, 16:49

      Заслуженно? Уверенно? Да все висело на волоске до финального свистка. Один удар - случайный рикошет, или ляп защитника (как у Янг Бойза с ЦСКА) и все!!! Сливай воду, прости - прощай. Интересно, что бы тогда запел Бубен? Наверное сказал бы, что это и следовало ожидать.

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 25 августа 2017, 13:10

      А 5 жёлтых карточек - это уверенно?

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 августа 2017, 11:32

      Только спартак выигрывает всегда не заслуженно.

      -1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Павел Амурский 25 августа 2017, 13:09

      А где доказательства? Вот то, что Зенит часто тащат за уши - примеров много. 1937 год - разгон Зенита и переименование Металлиста, 1944 - Кубок СССР - поддержание морального духа ленинградцев, 1984 год - Чемпионат ССР - подарок бывшему первому секретарю Ленинградского обкома КПСС Г.В. Романову. Ещё надо? А Зенит-2 так постоянно тащат наверх последние несколько лет НЕ ПО СПОРТИВНОМУ принципу.

      0
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      Рейтинг: +6932

      mamba9090909 25 августа 2017, 09:57

      Всех с победой и выходом в группу!

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2017, 08:45

      Утрехт удивил своей уверенностью.Частенько запирал питерцев,как у себя дома. Нарывался на контратаки.Они,голландцы,наверное и не умеют играть автобус в гостях.

      1
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      Рейтинг: +81

      Rimidal-v > yorgenbarenz 25 августа 2017, 09:21

      Не знаю, где ты это видел.
      Только в конце Утрехт организовал штурм. Ещё запомнились пара их ударов издалека, с которыми Лунёв уверенно справился.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 08:12

      Бубнов, а ты 40 процентов на Зенит ставил

      3
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