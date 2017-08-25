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Райола призвал Месси покинуть «Барселону»

25 августа 2017, 06:11
27

Известный футбольный агент Мино Райола выразил мнение, что лидеру «Барселоны» Лионелю Месси необходимо сменить клуб. Одним из претендентов на игрока считается «Манчестер Сити».

«Месси должен попробовать поиграть в другом клубе, чтобы доказать свой нынешний статус. «Барселоне» же следует провести коренную перестройку.

Можно сказать, что трансферный рынок, каким мы его знали, уже нет. Покупки за 200 миллионов станут обычным делом. Теперь игроков приобретают страны, а не отдельные клубы», – заявил агент.

Следует отметить, что «Барселоне» до сих пор не удалось продлить контракт с Месси.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Райола Мино
Комментарии (27)
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bashnat013
1503635202
пусть идет свободным агентом в Великий ЛИВЕРПУЛЬ!!
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m40
1503639901
В этом есть смысл, если игроку нужен новый вызов. Когда ты выиграл не по разу чемпионат, кубок, ЛЧ в одной команде, то может быть трудно найти мотивацию играть дальше на таком же уровне. Ну а так в голову к нему не залезешь. Может он действительно хочет доиграть в Барселоне, а разные личности типа агента подговаривают к другому решению
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Патронташ
1503639962
Райола,хорош бухать!Иди проспись!

Великий Пеле всю свою футбольную карьеру провел в Сантосе и от этого менее Великим не стал...Во времена,когда в футболе все покупается и продается, верность одному клубу конечно выглядит анохронизмом и у многих вызывает раздражение. А я вот старой закалки и у меня преданность Месси Барсе только уважуху порождает ..На всех не угодишь.

Пы.сы.Уверен в пособности Месси заиграть в любом чемпионате.Суарес вон был лидером того же Ливерпуля...Леонель всю свою карьеру регулярно в ЛЧ "возил" неповоротливых англичан.Что или кто ему может помешать "возить" их уже в составе топового английского клуба? Он хуже Сенчеса или Педро ?
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sochi-2013
1503641441
— Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят. Человек-дояр Барселоны. Покочевряжится, выторгует еще энное количество миллионов и ....... патриот клуба.
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SKS6891
1503646615
На счет стран он прав.
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Александр52
1503647506
Он всё правильно пишет, это реальный вектор развития футбола, который породили денежные мешки и шейхи. Нам насаждается новая культура, в том числе и через футбол. Это элементы глобализма, поглощения и вытеснения. И этот Райола проводник и пропагандист этих ублюдочных идей. Всё идёт к тому, что создадут новую Супер лигу из 6-8 команд, отделятся от всего остального футбольного мира, телевидение уже у них в руках, ФИФА и УЕФА им не указ, и будут забавлять весь мир. Обязательно втянут в это дело Россию, У нас умников достаточно, , но не как нац сборную, а как команду из купленных звёзд. Уже пара команд шейхов существует, будет Россия в лице Челси, конечно же Китай, ну и допустим Реал, Интер. Как вам такая перспектива ??? Вы правы, это будет конец футбола, это возврат в прошлое к гладиаторству. Пора вмешаться ФИФА, которая позицианирует себя как не зависимая организация от всего и вся, и топнуть ногой. Вымывание лучших игроков из национальных чемпионатов, скупка их во благо избранных, нарушает мировые тенденции развития футбола, наносит спортивный и зрительский вред большинству стран Мира. Излишняя коммерциализация футбола губительна и должна быть приостановлена. Нужны новые футбольные (спортивные) законы, которые прекратят рабовладение футболистами и их прекратят продавать как скот против их воли.
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nelez
1503650722
Единственный и основной смысл оставаться в Барселоне- в другом клубе он не будет таким высокопочтенным , и №1. Не сможет он показать В АПЛ то что показывает в Ла лиге.Если уйдет то тогда в Франции или Италию, ни в коем случае не в Англии и не в Германии. Лучше в ПСЖ к Неймару. Неймар поможет ему.
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Алекс 914
1503655788
эра Месси и Роналду завершается. Ждем новых звезд!
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kos999
1503659279
денег хочет
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Derzkiy1
1503659817
Месси кровь из носа нужен 6ой ЗМ) у Криша сейчас больше шансов получить 6ый ЗМ, а та барселона что сейчас на врятли сможет,что то сделать против Реала, в МЮ бы его) это не реально я думаю, до конца будет в Барсе!
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