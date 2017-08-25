Райола призвал Месси покинуть «Барселону»

Известный футбольный агент Мино Райола выразил мнение, что лидеру «Барселоны» Лионелю Месси необходимо сменить клуб. Одним из претендентов на игрока считается «Манчестер Сити».
«Месси должен попробовать поиграть в другом клубе, чтобы доказать свой нынешний статус. «Барселоне» же следует провести коренную перестройку.
Можно сказать, что трансферный рынок, каким мы его знали, уже нет. Покупки за 200 миллионов станут обычным делом. Теперь игроков приобретают страны, а не отдельные клубы», – заявил агент.
Следует отметить, что «Барселоне» до сих пор не удалось продлить контракт с Месси.
Источник: Marca
Великий Пеле всю свою футбольную карьеру провел в Сантосе и от этого менее Великим не стал...Во времена,когда в футболе все покупается и продается, верность одному клубу конечно выглядит анохронизмом и у многих вызывает раздражение. А я вот старой закалки и у меня преданность Месси Барсе только уважуху порождает ..На всех не угодишь.
Пы.сы.Уверен в пособности Месси заиграть в любом чемпионате.Суарес вон был лидером того же Ливерпуля...Леонель всю свою карьеру регулярно в ЛЧ "возил" неповоротливых англичан.Что или кто ему может помешать "возить" их уже в составе топового английского клуба? Он хуже Сенчеса или Педро ?