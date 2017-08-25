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    Райола призвал Месси покинуть «Барселону»

    Известный футбольный агент Мино Райола выразил мнение, что лидеру «Барселоны» Лионелю Месси необходимо сменить клуб. Одним из претендентов на игрока считается «Манчестер Сити».

    «Месси должен попробовать поиграть в другом клубе, чтобы доказать свой нынешний статус. «Барселоне» же следует провести коренную перестройку.

    Можно сказать, что трансферный рынок, каким мы его знали, уже нет. Покупки за 200 миллионов станут обычным делом. Теперь игроков приобретают страны, а не отдельные клубы», – заявил агент.

    Следует отметить, что «Барселоне» до сих пор не удалось продлить контракт с Месси.

    Источник: Marca

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    25.08.2017 06:11
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 августа 2017, 14:16

      Месси кровь из носа нужен 6ой ЗМ) у Криша сейчас больше шансов получить 6ый ЗМ, а та барселона что сейчас на врятли сможет,что то сделать против Реала, в МЮ бы его) это не реально я думаю, до конца будет в Барсе!

      1
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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 14:07

      денег хочет

      -1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 25 августа 2017, 13:09

      эра Месси и Роналду завершается. Ждем новых звезд!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 25 августа 2017, 11:45

      Единственный и основной смысл оставаться в Барселоне- в другом клубе он не будет таким высокопочтенным , и №1. Не сможет он показать В АПЛ то что показывает в Ла лиге.Если уйдет то тогда в Франции или Италию, ни в коем случае не в Англии и не в Германии.
      Лучше в ПСЖ к Неймару. Неймар поможет ему.

      -1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > nelez 25 августа 2017, 12:40

      Все разговоры о том, что Месси не сможет играть в АПЛ строятся на мнениях глоров АПЛ и его клубов. Мол самая сильнейшая лига...А факты таковы, что в ЛЧ английские клубы высокое реноме своей АПЛ подтвердить не могут.Тот же Рональдо в Ман Юнайтеде был звездой, но почему то за европейскими титулами ушел в Реал.Суарес в Барселону....Иначе бы до сих пор сидели без побед в ЛЧ, но в самой "крутой" по мнению многих лиге.
      Месси свой высокий уровень подтверждает во всех турнирах. От Ла лиги до сборной. Мне вот интересно просто что он в АПЛ показать не сможет? Свое видение поля, дриблинг, скорость, удары? Кто ему помешать сможет? Монреаль? Матип?,Джордан,Компани?,Стоунс?Байи?,Луис Давид? Дайер?Назвал ведущих защитников ведущих английских клубов. Многих из них кроме фанатов АПЛ мало кто знает...Откуда тогда предположения,что Месси им мяч между ног прокинуть не сможет?

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius > nelez 25 августа 2017, 12:54

      Неймар от него в ПСЖ сбежал, чтобы быть единственной звездой в команде, а он к нему придет. Вот подстава для Неймара будет! Пусть в Барсе остается, он там нужнее!

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Патронташ 25 августа 2017, 12:56

      Верно говоришь! плюсую, - НО!!! Как мне кажеться в Ла Лиге защитники команд второго десятка просто бояться играть против Месси, бояться с ним бороться, идти в подкаты, в столкновение и в многих случаях его просто не трогают и пропускают! В АПЛ такого точно не будет, его жалеть не будут. Месси точно не будет играть хуже, - против него будут играть лучше... но для него это будет возможность играть еще лучше, так что было бы очень интересно посмотреть это!

      -1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Kybik-Pybik 25 августа 2017, 13:21

      Согласен. Посмотреть было бы интересно. Мотивации было бы хоть отбавляй.
      Однако у Месси и сейчас мотивация присутствует. Вытащить попавшую в болото Барселону снова на вершину, когда ее все фаршмачат. Показать что не Неймаром единым и Рональдо столкнуть с футбольных вершин...Вон уже Ювентус избивший Барсу на горизонте...Так что есть ему и всоставе родного клуба что футбольной общественности доказывать.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Патронташ 25 августа 2017, 18:59

      рон выйграл лч и первый зм в мю реал на тот момент сколько лет не мог в 1/4 лч пройти помню ливерка их в 1/8 не пустила просто все меняется тогда агнлия была выше сейчас реал поживем увидем кто будет следующим

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > Патронташ 3 сентября 2017, 17:07

      Речь не о том что какой чемпионат покрче. Игры в АПЛ намного скоростнее чем в ла лиге. А Месси за 90 мин среднестатистично бежит только больше чем свой вратарь. Сможете проверить.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 августа 2017, 10:51

      Он всё правильно пишет, это реальный вектор развития футбола, который породили денежные мешки и шейхи. Нам насаждается новая культура, в том числе и через футбол. Это элементы глобализма, поглощения и вытеснения. И этот Райола проводник и пропагандист этих ублюдочных идей. Всё идёт к тому, что создадут новую Супер лигу из 6-8 команд, отделятся от всего остального футбольного мира, телевидение уже у них в руках, ФИФА и УЕФА им не указ, и будут забавлять весь мир. Обязательно втянут в это дело Россию, У нас умников достаточно, , но не как нац сборную, а как команду из купленных звёзд. Уже пара команд шейхов существует, будет Россия в лице Челси, конечно же Китай, ну и допустим Реал, Интер. Как вам такая перспектива ??? Вы правы, это будет конец футбола, это возврат в прошлое к гладиаторству. Пора вмешаться ФИФА, которая позицианирует себя как не зависимая организация от всего и вся, и топнуть ногой. Вымывание лучших игроков из национальных чемпионатов, скупка их во благо избранных, нарушает мировые тенденции развития футбола, наносит спортивный и зрительский вред большинству стран Мира. Излишняя коммерциализация футбола губительна и должна быть приостановлена. Нужны новые футбольные (спортивные) законы, которые прекратят рабовладение футболистами и их прекратят продавать как скот против их воли.

      -1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 25 августа 2017, 10:36

      На счет стран он прав.

      -2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 августа 2017, 09:51

      Куда катится футбольный мир)

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 25 августа 2017, 09:10

      — Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
      Человек-дояр Барселоны. Покочевряжится, выторгует еще энное количество миллионов и ....... патриот клуба.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > sochi-2013 25 августа 2017, 12:06

      А что Месси в Барсе должен за копейки играть? Он мало принес клубу титулов и наград? А ведь за них клуб от УЕФА и спонсоров отнюдь не фантики получал, а нехилые деньжищи. Одних его маек продано за эти годы половине земного шарика...Достоин своих миллионов как никто.

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > Патронташ 25 августа 2017, 13:07

      Так это ты начал про преданность и анАхронизм, что и вызвало раздражение.
      Тебе было бы интересно посмотреть на него в другом клубе? Суарес был, Роналду был, Неймар стал, а Месси?

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      Патронташ > sochi-2013 25 августа 2017, 13:29

      Мне интересно просто смотреть на то, что он делает на поле с мячом. В каком клубе без разницы. Дело только его. Ни Суарес, ни Роналду, ни Неймар в этом вопросе не пример для подражания. Он Месси и право выбора за ним.Может ему завтра в Мордовию захочется.)))
      А в чем несовместимость преданности клубу с достойной зарплатой за труд на его благо и славу? Я ее, честно говоря, не вижу.

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      sochi-2013 > Патронташ 25 августа 2017, 15:07

      На вкус и цвет..... Суарес вообще не из этого ряда, а Роналду (несмотря на некоторую антипатию), по меньшей мере, не хуже. Неймар, когда перестанет симулировать, будет поинтересней.
      О преданности. Ну не доят и не шантажируют так клуб, которому предан! Денег не добавите- уйду, этого не уберете (не возьмете)- уйду, и т.д.

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      Патронташ > sochi-2013 25 августа 2017, 16:27

      Он как раз и не говорит что уйдет на каждом углу.Ведет переговоры и угроз ухода я что то от него не слышал...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 25 августа 2017, 08:46

      Райола,хорош бухать!Иди проспись!


      Великий Пеле всю свою футбольную карьеру провел в Сантосе и от этого менее Великим не стал...Во времена,когда в футболе все покупается и продается, верность одному клубу конечно выглядит анохронизмом и у многих вызывает раздражение. А я вот старой закалки и у меня преданность Месси Барсе только уважуху порождает ..На всех не угодишь.


      Пы.сы.Уверен в пособности Месси заиграть в любом чемпионате.Суарес вон был лидером того же Ливерпуля...Леонель всю свою карьеру регулярно в ЛЧ "возил" неповоротливых англичан.Что или кто ему может помешать "возить" их уже в составе топового английского клуба? Он хуже Сенчеса или Педро ?

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      Рейтинг: +3136

      m40 25 августа 2017, 08:45

      В этом есть смысл, если игроку нужен новый вызов. Когда ты выиграл не по разу чемпионат, кубок, ЛЧ в одной команде, то может быть трудно найти мотивацию играть дальше на таком же уровне. Ну а так в голову к нему не залезешь. Может он действительно хочет доиграть в Барселоне, а разные личности типа агента подговаривают к другому решению

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > m40 25 августа 2017, 08:49

      Оно и понятно.У агента одна цель-срубить бабосов на переходе игрока.А Самый лучший игрок последнего десятилетия им на себе заработать не дает.Это и вызывает в пьяном угаре раздражение Райолы.

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